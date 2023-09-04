«Смерч» повышает точность

В процессе модернизации БМ-21 «Град» превращается в «Торнадо-Г», образец представлен на форуме МВТФ в Кубинке. Фото Владимира Карнозова.

Отечественные системы залпового огня развиваются в духе времени

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины идет с массированным применением артиллерии, причем отмечается повышение роли корректируемых снарядов. Самыми мощными из применяемых сторонами конфликта системами реактивного залпового огня (РСЗО) выступают «Торнадо-С» российской разработки и «Ольха» украинской. Обе являются дальнейшим развитием советской РСЗО «Смерч» с реактивными снарядами калибра 300 мм.

Помимо того, Российская армия использует РСЗО «Ураган» калибра 220 мм, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) наряду с тем же «Ураганом» и американский его аналог – М-270 MLRS (Multiply Launch Rocket System), а также созданный на базе последнего вариант повышенной мобильности M-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

А самыми массовыми и наиболее активными в зоне конфликта продолжают оставаться РСЗО «Град» с ракетами калибра 122 мм и его модификации – как советские и российские, так и разработанные в странах НАТО.

За несколько лет до начала СВО Российская армия стала активно переходить с систем предыдущих поколений «Град» и «Смерч» на современные РСЗО семейства «Торнадо». При неизменном калибре максимальная дальность стрельбы удваивается, а боевая эффективность возрастает четырехкратно. По крайней мере так утверждают специалисты НПО «Сплав». В стенах этой организации из города Тулы были разработаны все названные системы.

ТОЧНЕЕ И ДАЛЬШЕ

Последовательно занимаясь модернизацией своих изделий, на определенном этапе тульские мастера пришли к выводу, что обеспечить дальнейший рост эффективности и функциональности РСЗО можно за счет расширения арсенала средств поражения, а также за счет внедрения специально разработанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведки и наблюдения. Причем БПЛА могут быть как типовые, так и запускаемые в качестве полезной нагрузки с помощью двигательных блоков серийных реактивных снарядов.

Популярным мировым трендом становится создание высокоточных управляемых ракет (УР) для запуска с имеющихся в армейских арсеналах боевых машин (БМ) наиболее распространенных типов РСЗО. При этом УР не заменяют, а дополняют неуправляемые реактивные снаряды (НУРС), которые продолжают оставаться преобладающими в арсенале данного вида оружия.

Несколько лет назад информационные агентства сообщили о завершении разработки УР для РСЗО «Торнадо-С» и начале их огневых испытаний. Говорилось, что новая ракета оснащается комбинированной головкой самонаведения (ГСН) с телевизионным и тепловизионным каналами. Также говорилось о возможности применения полуактивной лазерной системы наведения УР на конечном участке полета.

Первая информация о подобном оружии появилась в феврале 2017 года, когда НПО «Сплав» посетил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Отмечалось, что перспективная УР для «Торнадо-С» будет иметь максимальную дальность пуска около 200 км. По сравнению с серийными НУРС для РСЗО «Смерч» данный показатель больше в два-три раза.

В одном из своих интервью бывший руководитель НПО «Сплав» Николай Макаровец сказал, что достижение дальности полета в 200 км для реактивных снарядов калибра 300 мм невозможно с использованием технологий конца прошлого – начала нынешнего века. Однако ряд экспертов считают, что выйти на показатель 300 км можно лишь при использовании в конструкции снаряда дополнительной энергетической установки, которая вводится в действие после выхода ракеты на большие высоты, где атмосфера разряжена.

Достигнуть приемлемой точности стрельбы на предельной дальности можно только за счет применения системы наведения на конечном участке траектории. Такое возможно, в частности, за счет коррекции по спутниковым сигналам космической группировки. В данном случае речь идет о поражении стационарных целей с заранее известными координатами.

АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ

Упомянутые выше технологии используют и американцы при модернизации своих РСЗО семейства М-270 и М-142. Однако достигнутые ими дальности существенно меньше в силу того, что и калибр их систем меньше – 227 мм. Следует сказать, что после начала поставок на Украину в прошлом году обе американские системы показали себя как мощное и высокоточное оружие. Иностранная пресса опубликовала множество заметок о высокой эффективности MLRS и HIMARS, и этим поспешил воспользоваться их производитель. Цены на его изделия и боеприпасы к ним многократно прибавили в цене.

Поэтому ряд бывших покупателей американкой продукции переметнулись к продавцам подобных систем в Израиле и Южной Корее. Согласно публикациям иностранной печати, Нидерланды приобрели РСЗО у компании Elbit, заплатив за них на порядок меньше, чем за аналогичную продукцию США. Испания и Норвегия тоже предпочли израильскую технику американской.

Южнокорейская компания Hanwha производит РСЗО типа K239 Chunmoo и, помимо главного заказчика, поставляет свою продукцию Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. Недавно к числу покупателей прибавилась Польша. Согласно информации в СМИ, в пересчете на единицу продукции поляки заплатили за не уступающие по характеристикам корейские системы в три раза меньше, чем за американские (которые тем не менее Варшава тоже приобретает).

О том, насколько США подняли расценки на свою продукцию, можно судить из сообщений австралийской печати. Интерес к теме вызвало сообщение Госдепартамента США от 18 августа о том, что ведомство известило Конгресс США о готовящейся сделке по поставке Канберре американского оружия – 22 боевых машин РСЗО М-142 HIMARS в комплекте с системами управления огнем и боеприпасами. Согласно поданной справке, сумма сделки составит 975 млн долл.

Интересно, что одобренная в мае прошлого года покупка 20 аналогичных боевых машин обошлась иностранному заказчику всего-навсего в 385 млн долл. Сопоставив цены, австралийская общественность возбудилась: почему столь существенный рост в пересчете на единицу продукции? Власти объяснили разницу различием в количестве передаваемых боеприпасов. Однако такое пояснение расценили как неубедительное.

История сделок по американским РСЗО содержит недавнюю (в феврале прошлого года) продажу Финляндии 35 упаковок ракет повышенной дальности семейства GMLRS за 91 млн долл., или 2,6 млн за упаковку. Обычно, в упаковке находится шесть снарядов, а это значит, что один выстрел обходится в 666 тыс. долл. Канберра запросила Вашингтон о продаже 90 упаковок снарядов M31A2 ER (тоже относящихся к семейству GMLRS), что по таким же расценкам «должно» составить 234 млн долл. Однако американцы запросили в несколько раз больше.

Согласно заявлению правительства в Канберре, его запрос был на 22 боевые машины РСЗО в комплекте с 1140 ракетами четырех модификаций. Средства поражения разбиты на четыре партии (60, 40, 66 и 24 соответственно) общим количеством 190 упаковок, каждая по шесть снарядов.

Между тем из открытых документов правительства США стало известно, что производитель имущества фирма Lockheed Martin получила в апреле производственное задание Пентагона на общую сумму 4,79 млрд долл., согласно которому за пару лет должна поддерживать выпуск GMLRS на максимально возможном уровне. А он составляет 10 тыс. снарядов ежегодно. Таким образом, единица продукции обойдется американским налогоплательщикам в 240 тыс. долл. (тогда как Финляндия покупает их по 666 тыс. долл.).

Если бы Австралия покупала системы по внутренним американским ценам, она бы потратила на 1140 снарядов 273,6 млн долл. Однако на деле за один снаряд американцы хотят получить от австралийцев даже больше той цены, которую они ранее выставили финнам.

Согласно извещению военного ведомства Австралии, по первому заказу, размещенному в мае 2022 года, оно запросило у заокеанского поставщика 20 боевых машин M-142 HIMARS. В комплект к ним запрашивались 30 упаковок управляемых ракет M30A2 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket Systems); 30 IMPS (Insensitive Munitions Propulsion Systems); 30 M31A2 коробок снарядов MLRS Unitary (GMLRS-U); 30 XM403 Extended Range (ER)-GMLRS, 30 EM404 ER GMLRS Unitary Pods и 10 тактических ракет типа M57 Army Tactical Missile System (ATACMS). Также в комплект включили радиостанции, систему управления огнем, машины поддержки, запасные части и комплектующие, сервис по поддержке закупаемого имущества и средства обучения персонала на общую сумму 385 млн австралийских долларов.

О новом заказе на общую сумму 975 млн долл. США известно, что он предполагает закупку 22 боевых машин M142 HIMARS, автомобили технической поддержки M1084A2 и 192 коробки боеприпасов (60 M30A1, 40 M31A1, 66 M30A2, 24 M31A2).

Вместе по двум контрактам Австралия приобретает 42 системы HIMARS. Как сказано в сообщении правительства в Канберре, проект также предполагает закупки перспективных ракет Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью пуска свыше 500 км.

Советская система «Смерч» применяется всеми сторонами конфликта на Украине. Фото Владимира Карнозова

УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ДЛЯ «ГРАДА»

На Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия» в последние годы демонстрировались перспективные головные части для ракет к системе «Торнадо-Г». В данном случае речь шла не о разработке полностью новой ракеты, а об использовании серийных двигательных отсеков НУРС в качестве средств доставки альтернативной полезной нагрузки.

Отсек управления 122-мм реактивного снаряда ОУ-122 демонстрировался на МВТФ «Армия-2019». ОУ-122 наворачивается на точку крепления штатного взрывателя РС непосредственно перед боевым применением. При этом время подготовки занимает не более 10 минут. В результате общая длина снаряда увеличивается на несколько десятков сантиметров, масса – на 12 кг.

Как известно, большинство актуальных типов неуправляемых ракет удерживаются на траектории благодаря вращению вокруг своей оси, что заметно повышает устойчивость в полете, хотя и требует дополнительного расхода топлива. Чтобы осевое вращение не вызывало сбои в работе аппаратуры, ОУ-122 установили на подшипник. Тем самым обеспечивается его свободное вращение так, что в земной системе координат угловое положение блока остается неподвижным.

ОУ-122 предназначен для повышения точности стрельбы штатными боеприпасами «Торнадо-Г». Для ввода координат цели применяется аппаратура подготовки и передачи полетного задания. Система наведения ОУ-122 позволяет автоматически определять местоположение и вычислять оптимальную траекторию полета реактивных снарядов. Основу составляет инерционная система навигации с коррекцией точности по сигналам глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Специалисты Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) уточнили, что ОУ-122 использует так называемую бесплатформенную инерционную навигационную систему, сокращенно – БИНС. Этим обеспечивается заявляемая точность –10 м вне зависимости от дальности стрельбы.

Освоенные в массовом производстве приемные модули спутниковых систем навигации к настоящему времени стали довольно дешевыми. Это дает хорошую базу для создания сравнительно недорогих УР. Этим поспешили воспользоваться китайские компании NORINCO и SCIC. Они разработали несколько вариантов управляемых ракет для включения в арсенал РСЗО типа «Град» калибра 122 мм, включая BRE-7 массой 74 кг.

БЕСПИЛОТНЫЕ АППАРАТЫ

Беспилотные летательные аппараты активно используются всеми сторонами конфликта на Украине, как самостоятельно (для выполнения разведывательных и ударных задач), так и в связке с артиллерийскими батареями (для коррекции огня гаубиц и РСЗО). Военнослужащие ВСУ пользуются планшетами «Крапива» и спутниковыми терминалами компании Илона Маска для обмена данными по выявленным целям при помощи сети интернет.

Подобные системы, только с лучшим уровнем защищенности линии связи, есть и у Российской армии. Так, на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» демонстрировался «Планшет-А».

Системы, подобные «Крапиве», представляют некий шаг вперед по сравнению с более древними методами обмена данными о выявленных целях. Ранее речь шла о взаимодействии различных систем, действующих автономно с обменом данными через армейские командные пункты и автоматизированные системы управления боем. Наблюдением, разведкой и поиском целей занималось подразделение, оснащенное БПЛА типа «Форпост», «Орлан-10» и т.п., а огневым поражением противника – батарея «Ураганов» или «Смерчей».

Логическим шагом в развитие данного направления станет появление в арсенале РСЗО ракеты, которая вместо боевой части несет миниатюрный БПЛА разведки и наблюдения. Последний не заменит «Форпосты» и «Орланы», а как бы расширит функционал «Торнадо-С».

Идея поместить миниатюрный «беспилотник» в ракету не нова. Однако практическое ее осуществление стало возможным лишь после того, как появились радиоэлектронные комплектующие, которые могут без последствий для работоспособности переносить огромные перегрузки, развиваемые реактивным снарядом при старте с боевой машины.

Специалисты НПО «Сплав» провели соответствующую работу и решили все технологические и инженерные вопросы. А их немало: в какой точке траектории отделить «полезную нагрузку», раскрыть тормозной парашют, затем – разложить аэродинамические поверхности, запустить бортовые системы аппарата, начать сбор и передачу информации. Прототип подобного БПЛА демонстрировался на одном из аэрокосмических салонов «МАКС».

Ранее отечественная оборонка предлагала более простой вариант – комбинацию «Смерча» и автономно функционирующих БПЛА типа «Пчела» и «Типчак». Как показывали теоретические исследования и тесты на полигонах, «беспилотники» способны оказать расчетам РСЗО серьезную помощь в поиске целей и анализе результатов стрельбы, тем самым значительно повышая общую эффективность данного вида оружия. Российские вооруженные силы закупили небольшое число БПЛА обоих типов, но к настоящему времени они устарели и больше не используются. Однако проведенные при их помощи наработки и опыт пригодились при разработке более совершенных БПЛА, таких как «Орлан-10».

НАСЛЕДНИКИ «КАТЮШИ»

РСЗО стоят на вооружении нашей армии почти 85 лет. Главным достоинством советских «Катюш», выполненных в калибре 82 и 132 мм, над ствольными артиллерийскими системами был гораздо более высокий темп стрельбы, а недостатком – сильное рассеивание. Последнее с лихвой компенсировалось за счет повышенного расхода боеприпасов, благо, что РС-82 и РС-132 в массовом производстве оказались дешевы.

Практически одновременно с Красной армией РСЗО появились и у вермахта. Но, как показал опыт сражений, советские разработки обладали рядом преимуществ. Этот факт нашел отражение в том, что ближе к концу войны Германия была вынуждена запустить в производство аналог РС-82 с увеличением калибра до 88 мм (Panzerblitz I и др.).

Через10 лет после завершения Великой Отечественной войны провели конкурс на лучший проект массовой РСЗО. Среди привлеченных организаций был и коллектив тульского НИИ-147 под руководством Александра Ганичева, имевшего опыт работы со стальными гильзами артиллерийских снарядов на замену ранее использовавшимся латунным. Он оказался востребованным при разработке перспективного НУРС калибра 122 мм.

Боевая машина на шасси стандартного армейского грузовика с 40-ствольным пакетом трубчатых направляющих была создана совместно со свердловским КБ «Старт». Так в 1963 году появился БМ-21 «Град», впервые использованный в боевой обстановке в ходе приграничного конфликта 1969 года на острове Даманском.

Помимо 8 тыс. боевых машин, выпущенных отечественной промышленностью, большое число как лицензионных, так и пиратских копий изготовили за рубежом. «Град» поступил на вооружение более 60 стран мира; многие используют его и по сегодняшний день. Данные РСЗО принимали участие в сотнях вооруженных конфликтов.

«Град» широко использовался всеми сторонами войны в Сирии. Помимо него, правительственные войска также применяли более мощные советские системы «Ураган» и «Смерч». Сам факт наличия у Сирийской арабской армии (САА) подобного оружия говорит о том, насколько близкими были связи Дамаска с Москвой.

9К57 «Ураган» стрелял 280-килограммовыми снарядами на дальность 35 км – рекордные показатели для 1975 года, когда новый образец приняли на вооружение. БМ на колесном шасси ЗИЛ-135ЛМП весит 20 т и способна за треть минуты выпустить залп из 16 НУРС, поразив живую силу противника на площади 430 тыс. м2.

Долгое время система «Ураган» считалась секретной и поставлялась только самым дружественным странам, дабы сохранить в тайне технологии и особенности конструкции. После распада Советского Союза оказавшиеся в распоряжении молодых независимых государств «Ураганы» стали предметом торговли. Сегодня РСЗО данного типа имеются у шести государств дальнего зарубежья.

ЗАОКЕАНСКИЙ АНАЛОГ И РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ

Узнав о существовании 9К57, американские военные провели анализ и пришли к необходимости создать близкую по параметрам систему – M-270 MLRS. Калибр увеличили с 220 до 227 мм и разместили не на колесном, а на гусеничном шасси. Как позднее показали события в Ираке, это было ошибкой, поскольку танковая платформа оказалась тяжелой, в жарком климате часто перегревалась, приводя к поломкам. Пентагону пришлось срочно переходить на новое автомобильное шасси, причем его делали с запасом и возможностью перевозки дополнительного пакета снарядов. При необходимости на место последнего ставятся тактические ракеты MGM-140 ATACMS.

Российская армия пошла по иному пути. Изначально удачный «Ураган» поддерживается «как есть», а в дополнение к нему создан тактический ракетный комплекс «Искандер». Вместе с тем «пакетная» схема, при которой одна и та же боевая машина может нести снаряды разных калибров (220 и 300 мм), нашла применение в системе «Ураган-1М». Вместо ЗИЛ-135ЛМП она использует современное шасси Брянского автомобильного завода (БАЗ).

Некоторое время считалось, что «Ураган» и MLRS – максимум, что можно выжать из РСЗО; дальнейшее увеличение калибра и дальности приведет к слишком большому рассеиванию. Поэтому в 1987 году за рубежом не приняли всерьез информацию о принятии на вооружение Советской армии системы 9К58 «Смерч» с 12 трубчатыми направляющими калибра 300 мм для 800-килограммовых снарядов.

Отношение изменилось после первого заграничного показа на выставке в Абу-Даби 1993 года. Предоставленный организаторами полигон позволял ежедневно выполнять практические стрельбы с подтверждением характеристик, заявленных НПО «Сплав». Еще до закрытия выставки к российским участникам с заявками на приобретение «Смерча» обратились представители министерств обороны нескольких государств мира. Это был настоящий триумф российского оружия.

Большим достижением коллектива под руководством Николая Макаровца (генеральный директор НПО «Сплав» с 1985 по 2015 год) стало уменьшение кругового вероятного отклонения в два-три раза (около 0,2% от дальности стрельбы) путем применения механизма стабилизации траектории полета в каналах тангажа и рысканья. Для этого в бортовой системе ракеты задействован гироскоп и газодинамические рули, работающие первые 4–5 секунд после пуска за счет пороховых газов.

Таким образом, «Смерч» стал первой в мире системой РСЗО с корректируемыми ракетами и бестселлером на глобальном рынке вооружений. Сегодня он состоит на вооружении 16 стран мира, в том числе Алжира, Индии, Кувейта, ОАЭ и Сирии. А Китай выпускает близкую по характеристикам РСЗО А100 на российской технологической платформе.

Поступления в твердой валюте помогли российской промышленности пережить трудные годы, а тульским инженерам – продолжить работу над совершенствованием ранее созданных систем. Существующие боевые и командно-штабные машины проходят модернизацию с внедрением современных автоматизированных систем управления огнем и точного позиционирования благодаря средствам спутниковой навигации. По требованию иностранных покупателей повышенное внимание удаляется теме сокращения экипажей: БМ «Смерч» – с четырех человек до двух-трех. Процессы перезарядки механизируются, все шире используются автоматика средств «самозаряжания». Обновленный комплект радиоэлектроники и связи дает боевым машинам возможность выполнять автономные задания, тогда как ранее предпочтение отдавалось действиям в составе батареи.

Большой прогресс наблюдается в конструкции реактивных снарядов.

СМЕСЕВОЕ ТОПЛИВО

Отличительной чертой ракетного оружия нового поколения является малогабаритный двигатель на высокоэнергетическом топливе. По сравнению с системами предыдущих генераций энергоотдача от единицы массы топлива удвоилась, а сам двигатель стал гораздо легче и компактнее. Если снаряды для «Града» начиняли так называемым баллиститом (вид пороха), то снаряды для «Торнадо-Г» используют смесевое ракетное твердое топливо (СРТТ).

СРТТ характеризуется как многокомпонентная взрывчатая система, состоящая из окислителя, связующего-горючего и специальных добавок. Она получается путем механического смешения компонентов с последующим превращением в моноблок, способный к закономерному горению. Твердотопливный заряд при выгорании выделяет гораздо больше энергии, чем баллистит.

Создание новых марок сталей и технологий проката предоставило возможность изготавливать корпуса с очень тонкими стенками, что позволяет при сохранении массы залить в «стакан» снаряда больше СРТТ. В результате максимальная дальность стрельбы увеличилась с 20,8 км у «Града» до 40 км у «Торнадо-Г».

Эта работа была выполнена НПО «Сплав» за счет собственных средств. Первым делом новые снаряды поставлялись Военно-морскому флоту для стрельбы из реактивных установок боевых кораблей, обеспечив морякам преимущество в огневом противоборстве с береговыми батареями противника.

Когда подобные РС предложили на экспорт, потенциальные заказчики поначалу не поверили рекламным данным. Организованные Рособоронэкспортом показательные стрельбы привлекли внимание 20 стран, направивших своих представителей на полигон. Итогом стал отказ ряда иностранных покупателей от поставок 122-мм снарядов нероссийского производства в пользу отечественных.

Подходы, опробованные на «Торнадо-Г», наши применение и при модернизации «Смерча». За счет передовых марок стали облегчили корпус снаряда, применили новые виды СРТТ, оптимизировали аэродинамические формы и параметры системы управления полетом. Дальность выросла с 70 до 90 км, затем до 120 км. Повышение температуры горения потребовало внедрения ноу-хау для предотвращения «пережигания» стволов при стрельбе залпом.

Большое внимание уделяется расширению номенклатуры боевых частей (БЧ) – благо что калибр 300 мм предоставляет соответствующую техническую возможность. В дополнение к моноблочной БЧ осколочно-фугасного действия также предлагается объемно-детонирующая, содержимое которой перед взрывом смешивается с атмосферным воздухом для получения «вакуумного эффекта». Разработана и термобарическая система. За счет подрыва выбрасывается много горючего вещества, которое догорает в воздухе, забирая из него кислород. Таким образом растет ударная волна, создается высокая температура и большие зоны поражения. Разработаны различные кассетные блоки, начиненные многочисленными минами либо боевыми элементами, оптимизированными для поражения живой силы, бронетехники и других типов целей.

Согласно данным представителей промышленности, РСЗО «Торнадо-С» доставляет к цели несколько тонн взрывчатого вещества, а полный залп накрывает площадь 67,6 га.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.Владимир Александрович Карнозов – ответственный редактор «НВО».