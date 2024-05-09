Глава Минобороны Польши назвал "мизерным" производство боеприпасов в стране

ЦАМТО, 8 мая. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал как "мизерные" возможности Варшавы в производстве боеприпасов, передает "РИА Новости".

"Мы заинтересованы в покупке всего, что только возможно, но мы должны восстановить польскую боеприпасную промышленность. Возможности производства боеприпасов в Польше находятся на мизерном уровне, на тревожно мизерном уровне. Я хотел бы, чтобы мы были самодостаточны в производстве боеприпасов. Это далекая и амбициозная цель на много лет вперед", – сказал В.Косиняк-Камыш журналистам.

Он отметил, что такая задача поставлена Польской оружейной группе. "Недавно сменилось руководство, сменилось правление Польской оружейной группы. Перед ней мы ставим цель усиления возможностей производства боеприпасов в Польше. Мы не будем производить истребители F-35, но мы можем производить боеприпасы", – сказал министр.

На вопрос, сколько Польша, по его мнению, должна производить боеприпасов, глава минобороны ответил: "очень много".

Министр также проинформировал, что в начале года Польша сделала большой заказ на поставку боеприпасов, на что было выделено около 18 млрд. злотых (около 4,5 млрд. долл.).