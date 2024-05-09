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РИА Новости

Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Кадыров заявил о разработке стратегии для СВО, чтобы нанести урон шайтанам

ГРОЗНЫЙ, 8 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне СВО, поскольку хочет сделать сюрприз для "шайтанов", передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Кадыров сообщил, что ждет "приятных изменений" после 9 мая. Сегодня в ходе посещения трофейной выставки в Грозном, журналист уточнил, что конкретно он имел в виду, глава региона ответил, что не может раскрыть секрет.

"Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон", - сказал Кадыров.

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