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Финляндия планирует построить новый завод по производству взрывчатых веществ (Verkkouutiset.fi, Финляндия)

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Финский флаг
Финский флаг.
Источник изображения: © flickr.com / picsoflife

Verkkouutiset: Финляндия намерена срочно построить завод по производству тротила

Финляндия готова построить у себя завод по производству тротила, пишет Verkkouutiset. Возводить его будут совместно с союзниками по НАТО. В Европе критически не хватает взрывчатки, и она очень боится России. Последствия обострения ситуации, по-видимому, никого не пугают.

В Финляндии планируется строительство нового завода по производству взрывчатых веществ, сообщает Yle.

Тротил (то же, что тринитротолуол) представляет собой взрывчатое вещество, обычно используемое в артиллерийских и минометных снарядах. После начала конфликта на Украине спрос на тротил в западных странах резко возрос.

Из-за повышенного спроса доступность тротиловой взрывчатки стала очень ограниченной. В ЕС есть только один завод по производству взрывчатых веществ в Польше, однако мощности завода недостаточно для удовлетворения массового спроса: западные страны пытаются поддержать Украину и одновременно увеличить собственные запасы.

В интервью Yle министр обороны Антти Хяккянен (партия "Национальная коалиция") подтвердил информацию о том, что правительство продвигает идею строительство завода по производству тротила в Финляндии. Министр также подтвердил, что переговоры о создании завода проводятся с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности.

"Решение необходимо принять сейчас, чтобы через год или два уже началось производство", — заявил Хяккянен.

Министр подчеркнул, что речь идет о совместном проекте со странами-союзниками. Увеличение производства имеет ключевое значение, поскольку, по его словам, Россия готовится к долгосрочным военным действиям.

Строительство завода по производству тротила в первую очередь необходимо для обеспечения безопасности в случае возникновения критических ситуаций. Появление подобного завода также идеально впишется в стремительно развивающуюся оборонную промышленность Финляндии. В последние годы Финляндия вложила значительные средства в отечественное производство боеприпасов как за счет государственных финансирования, так и за счет инвестиций ЕС.

Многие компании, входящие в кластер оборонной промышленности, сейчас получают высокую прибыль и в то же время пытаются расти, чтобы удовлетворить огромный спрос. Например, пороховой завод в Вихтавуори, входящий в группу компаний Nammo, производящую боеприпасы, в настоящее время расширяет свою деятельность.

Финская компания Forcit, производящая взрывчатые вещества для гражданского и военного применения, также существенно наращивает свои производственные мощности и является одним из наиболее вероятных партнеров проекта завода по производству тротила.

Также на рынок пытаются выйти многие игроки, не имеющие опыта работы в оборонной промышленности. Хорошим примером является лесопромышленная компания Stora Enso, которая в настоящее время исследует возможность производства нитроцеллюлозы, основного сырья для пороха, из древесной массы. В настоящее время пороховые заводы существенно зависят от хлопковой целлюлозы, одним из крупнейших мировых производителей которой является Китай.

Основное внимание по-прежнему уделяется военным действиям на Украине и возросшей угрозе со стороны России. По словам Хяккянена, производство тротила, необходимого для производства боеприпасов, имеет особое значение в войне на истощение, которая сейчас идет на Украине.

"Россия и ее союзники знают, что они могут выиграть эту войну на истощение. Проиграет тот, у кого первым кончатся боеприпасы и сырье. Тот, у кого их будет достаточно, сможет выиграть", — рассуждает Хяккянен.

Автор: Аксели Мяенпяя (Akseli Mäenpää)

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