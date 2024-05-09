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Военное обозрение

Министр обороны Израиля: Операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне согласия палестинского движения ХАМАС на перемирие Израиль намерен продолжать военную операцию в Газе, что подтвердил и глава Минобороны страны Йоав Галлант.

Как сообщает газета Times of Israel, Галлант посетил подразделения ЦАХАЛ, находящиеся на границе с Газой. Здесь он заявил о том, что Израиль будет продолжать операцию в последнем городе Газы Рафахе, который не контролируют израильские силы.

Целью операции является уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, в очередной раз отметил министр обороны.

Операция в Рафахе не прекратится до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован в этом районе или заложники не вернутся в Израиль

- сказал Галлант.

Министр также подтвердил, что он отдал ранее приказ о захвате контрольно-пропускного пункта на границе Газы с Египтом, что и было сделано.

По словам Галланта, если найти компромиссов по заложникам не удастся, Израиль будет ещё более усиливать операцию «по всему сектору Газа, на юге, в центре и на севере». Таким образом Галлант фактически признает, что не только Рафах, но и те районы Газы, где ЦАХАЛ уже давно прошелся как говорится огнём и мечом, не находятся под их полным контролем.

Напомним, что в Рафахе на юге Газа сегодня сосредоточено подавляющее большинство жителей палестинского анклава (около миллиона человек), которые бежали из других его районов.

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Страны
Египет
Израиль
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