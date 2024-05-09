МО РФ сообщило об использовании в приграничье УАЗов для доставки топлива на передовую

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты службы ГСМ группировки прикрытия государственной границы начали использовать специально оборудованные УАЗы и багги для доставки топлива бронемашинам на передовую, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие службы горючего подразделений МТО группировки прикрытия государственной границы развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток", - говорится в сообщении.

Теперь топливо на передовую доставляется малогабаритными топливозаправщиками на базе багги, УАЗов и мотоциклов.

"УАЗ" - быстрая и проходимая машина привлекает меньше внимания противника, чем большой топливозаправщик. Это позволяет эффективнее и с меньшим риском выполнять задачи по дозаправке техники прямо на передовой. При этом, боевые машины, будь то танки или самоходные артиллерийские установки, не покидают своих позиций. В кузов УАЗа установлена емкость объемом до 1,5 тыс. л с насосной системой. Этого объема хватает для полноценной заправки двух-трех БМП. Чтобы обезопасить емкость от потери топлива в случае обстрела и поражения осколками, ее накрыли специальным противоосколочным покрывалом", - рассказал начальник отдела технических средств и полевых трубопроводов службы горючего группировки войск прикрытия госграницы с позывным Шимано.

Емкость чуть меньше установлена в прицеп, который тянет багги. Топливозаправочная система на его базе позволяет одновременно вести заправку сразу нескольких единиц техники. "Туда, куда баги проедет, топливозаправщик не доедет. Да и не принципиально выезжать топливозаправщику большой емкости дозаправить 200-300 л - в ту же бензопилу, генератор, отопитель. Поэтому выезжает топливозаправщик на базе багги, выполняет свою задачу, быстро, неприметно заправляет две-три машины и уезжает", - добавил Шимано.

Еще одно новое техническое решение - установка емкости вместо люльки мотоцикла. Топливозаправщики обязательно сопровождают бойцы с портативными системами РЭБ. Их задача - контролировать небо и, в случае визуального обнаружения дрона ВСУ, устанавливать помехи, подавляя вражеский беспилотник.