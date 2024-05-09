В Китае разработали подводный беспилотник-торпедоносец

На военно-морской выставке DSA 2024, которая проходит с 6 по 9 мая в Куала-Лумпуре (Малайзия) китайская компания по разработке оборонных решений Poly Technology представила многоцелевой беспилотный подводный аппарат UUV300CB, способный применять торпеды и мины.

Как уточняет Naval News, Poly Technologies привезла на выставку масштабную модель дрона, показывающую его внутреннюю конструкцию в разрезе. Представители компании на стенде уточнили, что UUV300CB находится на стадии разработки и производства прототипов в нескольких модификациях.

Подводный ударный беспилотник UUV300CB/CD, Китай Naval News

UUV300CB – это большой многофункциональный подводный беспилотник, способный автономно выполнять такие задачи, как разведка надводной поверхности и постановка мин. Другой вариант, известный как UUV300CD, оснащен торпедными установками по правому и левому бортам.

Дрон длиной 11,5 метра и диаметром 1,6 метра может похвастаться полной массой 50 тонн. Приводится в движение электрическим двигателем и развивает максимальную скорость 12 узлов. Рабочая глубина – до 300 метров, дальность плавания – 450 морских миль на скорости 5 узлов.

Дрон оснащается спутниковой связью и гидроакустическими средствами. Оборудованный оптико-электронной системой перископ обеспечивает обнаружение, идентификацию и наблюдение за целями.

UUV300CB способен нести морские мины и небольшие подводные беспилотники, а также может применять легкие 380-мм торпеды в модификации UUV300CD. Как отмечает Naval News, в рекламном видеоролике Poly Technologies намекает на потенциал аппарата нести и запускать крылатые ракеты из скрытой ячейки, расположенной в хвостовой части дрона.

По замыслу разработчиков, дрон UUV300CD должен забрасываться в район, где замечена субмарина противника. Используя пассивный гидролокатор, аппарат должен выследить вражескую подлодку и ликвидировать залпом двух торпед. После этого беспилотник может продолжить следить за силами противника.