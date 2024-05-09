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Китай впервые запустил экологически чистую ракету CZ-6C

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Кадр: CNSA Watcher - Archives / YouTube
Кадр: CNSA Watcher - Archives / YouTube.

Китай провел первый запуск экологически чистой ракеты CZ-6C

Китай провел первый запуск экологически чистой ракеты Long March 6C (CZ-6C). Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Старт носителя был осуществлен с космодрома Тайюань в Северном Китае в 06:21 по московскому времени. Ракета вывела на околоземную орбиту четыре спутника, включая космические аппараты Haiwang-01 и Zhixing-1C.

Двухступенчатый носитель CZ-6C работает на жидком кислороде и керосине. Его грузоподъемность — до 4,5 тонны на низкую околоземную орбиту и до 2 тонн — на солнечно-синхронную.

3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае в 12:27 по московскому времени стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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