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ТАСС

Ростех заявил, что танк Т-90М, как и Т-34 в прошлом, играет большую роль в разгроме врага

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В госкорпорации напомнили, что сейчас одним из самых совершенных танков является Т-90М "Прорыв", который успешно применяется российскими войсками в зоне СВО

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Танк Т-34 - самая массовая и одна из самых передовых в техническом плане боевых машин своего времени - сыграл колоссальную роль в победе в Великой Отечественной войне. Сейчас одним из самых совершенных танков является Т-90М "Прорыв", который успешно применяется российскими войсками в зоне СВО, сообщили в Ростехе.

"Победой в Великой Отечественной войне мы обязаны не только мужеству солдат, партизан и тружеников тыла. Колоссальную роль сыграла техника, выходившая на поле боя. Мощные, надежные и неприхотливые вооружения, в огромном количестве созданные оборонно-промышленным комплексом СССР, помогли нашему народу разгромить опаснейшего врага", - напомнили в госкорпорации.

В частности, танк Т-34 стал не только самой массовой, но и одной из самых передовых в техническом плане машин времен Второй Мировой и превосходил аналогичные немецкие средние танки по уровню защищенности и мощности своего артиллерийского вооружения. "Часть "тридцать четвертых" выпускалась с уникальной бесшовной литьевой башней, которая выдерживала до 10-12 попаданий снарядов. Подобную технологию немцы так и не освоили до конца войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха.

Т-90М "Прорыв", отметили там, стал достойным потомком легендарного танка. "Он обладает не только самым актуальным вооружением, но и серьезно защищен. Машина хорошо подготовлена к бою в современных условиях и успешно применяется в зоне СВО", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации напомнили, что благодаря модернизации возросла боевая мощь машины. Т-90М получил принципиально новый башенный модуль, оснащен современной всесуточной высокоавтоматизированной системой управления огнем, а кроме обычной брони танк окружен толстым слоем динамической защиты. В госкорпорации также добавили, что сейчас Т-90М уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным противодроновым козырьком. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
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