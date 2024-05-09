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Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)

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Гитанас Науседа и Олаф Шольц на бронетранспортере в Литве
Гитанас Науседа и Олаф Шольц на бронетранспортере в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Spiegel: фото Шольца на танке в Литве говорит о серьезном отношении к Прибалтике

Фото Шольца на бронетранспортере в Литве гротескны, но показывают серьёзность его отношения к Прибалтике, пишет Spiegel. Канцлер ФРГ пообещал Литве военную поддержку и затронул тему финансирования базы бундесвера в стране. В Берлине рассчитывают, что Вильнюс возьмет этот вопрос на себя.

Кристоф Хикманн (Christoph Hickmann)

Олаф Шольц отправился на восточный фланг НАТО, сел в колесный бронетранспортер и пообещал прибалтам защиту от нападения России. Появляются фото и заявления, которые еще два с половиной года назад были немыслимы.

Переломный момент — что это значит?

Переломный момент — это когда на бундесвер тратится 100 или даже более миллиардов евро. Когда в стране обсуждается вопрос о введении обязательной военной службы. А также когда в понедельник утром федеральный канцлер выезжает на колесном бронетранспортере Boxer на военный полигон в Литве.

Boxer — это достаточно мощное транспортное средство. Олаф Шольц — не слишком высокий человек, что делает эту картину еще более гротескной, но в то же время и более убедительной. Это один из многих образов в этот день, которые были бы немыслимы два с половиной года назад. И такой образ явно желанный, сделанный специально. Шольц и президент Литвы Гитанас Науседа могли бы преодолеть маршрут от места проведения совместной пресс-конференции до полигона иным способом, например, на Unimog (семейство универсальных немецких крупнотоннажных грузовых автомобилей-вездеходов для специального использования и транспортировки в экстремальных условиях. – Прим. ИноСМИ). Но это должен был быть Boxer с пушкой на крыше.

Два с половиной или три года назад выбор, скорее всего, был бы в пользу совсем другого автомобиля. Тогда большинство политиков все еще избегало близости к гладкоствольным пушкам любого калибра. И канцлер, скорее всего, выбрал бы менее воинственный автомобиль. Теперь это осталось в прошлом.

Канцлер посещает страны Балтии, и все в этот день так и кричит: переломный момент!

Почему Шольц не в Париже?

Все началось с того, что в этот понедельник Шольц находился здесь, а не в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон принимал там председателя КНР Си Цзиньпина. Макрон хотел бы, чтобы Шольц присутствовал там, однако канцлер не планировал отменять давно запланированную поездку в Прибалтику. По его мнению, послать сигнал странам Балтии — Эстонии, Латвии и Литве — было бы чревато последствиями: "Когда встречаются действительно большие игроки, вы, маленькие страны, должны отойти на второй план. Может быть, мы вернемся к вам в следующий раз".

Возможно, три, четыре или пять лет назад все сложилось бы по-другому. Тогда многие в Берлине все еще считали страны Балтии известными алармистами, вполне доброжелательными, но немного утомительными из-за их постоянных предостережений о якобы существующей опасности со стороны России, путинского экспансионизма и гибридной войны. Прибалты и их опасения не воспринимались всерьез.

Все изменилось после того, как Путин начал СВО на Украине в феврале 2022 года. С тех пор люди в Берлине осознали, что прибалты были правы со своими опасениями и что Германия ошибалась, будучи столь беспечной. С тех пор все стороны начали думать о том, что Путин может в следующий раз взяться за страны Балтии. Теперь при любой возможности крупные европейские страны хотят дать латышам, эстонцам и литовцам понять: мы воспринимаем вас всерьез, мы на вашей стороне. Мы это поняли.

Это поняли и союзники, о чем можно судить по совместному выступлению Шольца и Науседы перед прессой на военном полигоне в Пабраде. "Дорогой Олаф, — обратился президент Литвы к канцлеру Германии, — я благодарю Германию и ваше правительство за усилия по защите Литвы". Он заявил, что "высоко ценит руководящую роль Германии".

Можно предположить, что Шольц хотел бы записать это на пленку и еще раз проиграть этот звуковой файл в бундестаге, когда Фридрих Мерц в очередной раз обвинит его в недостаточной военной активности в отношении России. Однако канцлер не может этого сделать, поэтому он заявил: "Германия непоколебимо стоит на стороне прибалтийских государств". Принцип НАТО заключается в том, что "мы защищаем друг друга" и "защищаем каждый дюйм нашей территории".

Дональд Трамп может отреагировать, если к нему обратятся. Однако нельзя быть уверенным в том, насколько серьезно он отнесется к этому принципу, если дело дойдет до драки. Кстати, в этот понедельник Путин отдал приказ о проведении учений российских ядерных сил.

Новое измерение для бундесвера

Вооруженные силы Германии уже несколько лет принимают участие в военных учениях в Литве, но теперь их присутствие приобретает новое измерение. Немецкая бригада будет размещена в стране на постоянной основе для защиты от возможного нападения России. Такого еще не было в истории бундесвера; в операции задействовано около 4800 военнослужащих. Это тоже поворотный момент. Представьте себе, если бы кому-то пришла в голову эта идея во время предвыборной кампании 2021 года.

Передовая группа уже находится в Литве, а бригада должна быть полностью сформирована к концу 2027 года, но пока остается много вопросов, на которые нет ответов. Миллиарды, в которые обойдется вся эта затея, еще не включены в бюджетное планирование. Также продолжаются переговоры о том, кто будет оплачивать инфраструктуру — от зданий казарм до мест в детских садах. Поскольку военнослужащие будут постоянно находиться в Литве, многие из них, скорее всего, приедут с семьями.

Литовцы будут платить за инфраструктуру, как и полагается в Берлине. Но смогут ли литовцы также обеспечить стандарт, к которому привыкли в бундесвере? Или салоны бундесвера уже считаются здесь роскошными? Предстоит еще много переговоров.

Кто оплатит казармы и детские сады?

Науседа великодушен во время встречи с Шольцем. "Как принимающая сторона, мы готовы создать наилучшие условия", — говорит он, но при этом дает понять, что дело движется слишком медленно. Стратегическая обстановка" — имеется в виду, прежде всего, Россия — требует "еще более стремительных действий". Шольц утверждает, что развертывание бригады "идет быстрыми темпами". Иногда такой поворотный момент является вопросом интерпретации.

Затем Шольц заявил: "А теперь, вместе с моим другом здесь, я хотел бы получить представление о возможностях 10-й бронетанковой дивизии". Еще одна фраза, которую во время предвыборной кампании 2021 года вы никогда бы не подумали услышать из уст бывшего офицера гражданской службы, а затем канцлера. Затем Шольц везет Boxer на полигон.

10-я бронетанковая дивизия вносит свой вклад в масштабные учения Grand Quadriga 2024, входящие в серию учений Quadriga 2024, которые, в свою очередь, являются вкладом Германии в маневры НАТО Steadfast Defender 2024. Учения имитируют боевую обстановку альянса, то есть защиту от потенциального нападения России, и в них участвуют в общей сложности около 90 тысяч военнослужащих из всех стран-членов. Это крупнейшие маневры НАТО со времен окончания холодной войны. Вряд ли это может быть более поворотным моментом.

Однако Шольц и Науседа не увидят ни настоящих танков, ни боевых машин, ни бронетранспортеров. Вместо этого по песчаной равнине катятся Boxer, а также две Laski, небольшие бронированные гусеничные машины, которые на поле боя напоминают Vespa на автомобильном ходу. Слышны взрывы, вспышки и много дыма.

Шольц наблюдает за всем этим сидя, под крышей палатки, которая защищает его от литовского дождя. Пехотинцы, находящиеся в поле, наверное, тоже не отказались бы от такой крыши, но они все еще лежат под дождем, хотя канцлер давно уехал. Возвращаемся в Boxer.

Один глава правительства, три главы правительства

Сразу после этого Шольц вылетает в Ригу. В латвийской столице он встречается сначала с премьер-министром Эвикой Силиней, а затем со всеми тремя премьер-министрами прибалтийских стран: Силиней, ее эстонской коллегой Кайей Каллас и главой правительства Литвы Ингридой Шимоните. Именно эту четырехстороннюю встречу Шольц не захотел отменять в пользу визита к Макрону и Си в Париж. Проявление признательности — так бы назвали это бизнес-тренеры и терапевты для пар.

В итоге на пресс-конференции Шольц встает между тремя главами правительств. По его словам, это его первый визит в Латвию в качестве федерального канцлера. "Теперь я лично посетил все три страны Балтии, и это также является выражением того значения, которое Германия придает Балтийскому региону". И: "Безопасность наших балтийских союзников — это и наша безопасность. Нападение на вас будет также нападением на всех нас". Таков дух этой речи: мы стоим вместе, мы не отступим, чем бы ни угрожала Россия.

В конце, когда все сказано и на все вопросы даны ответы, кто-то кричит: "Рукопожатие!".

Все четверо стоят рядом друг с другом, немного озорно ухмыляются, не зная, что делать. Шольц коротко взмахивает руками в воздухе, затем разговор заканчивается, и все четверо уходят.

Например, все четверо могли бы обнять друг друга. Это был бы мощный символ, но дипломатическая съемка пока этого не предусматривает. В конце концов, поворотный момент не зашел так далеко.

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2 комментария
№1
09.05.2024 09:38
Цитата
Возможно, три, четыре или пять лет назад все сложилось бы по-другому. Тогда многие в Берлине все еще считали страны Балтии известными алармистами, вполне доброжелательными, но немного утомительными из-за их постоянных предостережений о якобы существующей опасности со стороны России, путинского экспансионизма и гибридной войны. Прибалты и их опасения не воспринимались всерьез.

Все изменилось после того, как Путин начал СВО на Украине в феврале 2022 года. С тех пор люди в Берлине осознали, что прибалты были правы со своими опасениями и что Германия ошибалась, будучи столь беспечной.
Прибалты, с момента развала СССР, провели у себя множество атироссийских и антирусских инициатив. Поэтому, вполне справедливо, ожидали расплаты за них со строны России. Ибо откровенно провоцировали её. Продажа ли было то своей позиции Западу или ещё что – неважно. Их тем не менее долго игнорировали, как вследствии их ничтожности и неспособности нанести значимый реальный вред, так и проводимой тогда руководством РФ политики интеграции с Западом. Однако то, что готовы были терпеть от прибалтики, совсем не сбирались ждать от гораздо более значимой украины. Попытались договориться по хорошему, но не нашли понимания. Или скорее желания.
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№2
09.05.2024 10:19
По всей длине Сувалка до аэродрома в Шауляе с обоих сторон 1500 ОДАБ в количестве 270 шт одновременно.
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