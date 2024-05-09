Войти
Lenta.ru

На Украине заметили доработанный танк «Твердый»

475
0
0
Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters
Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters.

На Украине заметили польский танк PT-91 Twardy с дополнительной защитой

Доработанный танк PT-91 Twardy («Твердый») польского производства заметили на Украине. Машина получила дополнительную защиту, пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на PT-91 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который получил массивный козырек для защиты крыши и бортов башни от дронов-камикадзе. Также решетчатыми экранами прикрыли борта корпуса, а стандартную динамическую защиту (ДЗ) ERAWA дополнили блоками ДЗ «Контакт».

В основе PT-91 лежит конструкция советского Т-72М1. Польская машина, которую выпускали до 2002 года, несет 394 элемента защиты ERAWA. Также танк получил систему предупреждения об облучении танка лазером и двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Всего было выпущено 232 Twardy.

Ранее в мае издание Forbes писало, что ВСУ тщетно тратят очень много FPV-дронов для борьбы с российскими танками, которые оснащают сплошными антидроновыми навесами.

В июле прошлого года стало известно об уничтожении первого PT-91 в зоне проведения спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
PT-91
Т-72
Похожие новости
10.02.2010
Копирование вооружений угрожает экономической безопасности России
10.12.2009
В Перу на параде прошли китайские танки с украинскими двигателями
13.05.2009
МО Перу склоняется к закупке польских танков PT-91 "Тварды"
04.05.2009
Фальшивая легенда
15.04.2009
"Бумар" предлагает МО Перу ОБТ PT-91P "Тварды"
18.04.2008
Без лицензий, но с техникой. Польша не торопится выкупать право на производство российских вооружений
08.10.2007
Малайзия требует компенсацию за нарушение срока поставок ОБТ PT-91M (расширенная версия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 14:23
  • 1219
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 12:36
  • 7
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 10:19
  • 2
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 08:50
  • 2719
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет
  • 08.05 19:03
  • 40
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 08.05 18:35
  • 1
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте