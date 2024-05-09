Военный эксперт: на Западе собственный страх переносят на нас

Эксперт Литовкин: все знают о возможностях ВС РФ нанести сокрушительный удар
В Минске объявили о предстоящей проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия, находящегося на территории Белоруссии. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин.
Внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия в Белоруссии носит оборонительный характер, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления", – пояснил белорусский лидер.
Ранее Минобороны Белоруссии объявило о предстоящем проведении внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Уточняется, что проверка синхронизирована с учениями ВС РФ по применению нестратегических ядерных боеприпасов.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, как проходят подобные проверки.
Некоторые СМИ на Западе пишут, что в России готовятся к учениям, потому что "испугались" возможности отправки западных войск на Украину, это абсурд, продолжил Литовкин.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента России Генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.