Военный эксперт: на Западе собственный страх переносят на нас

Эксперт Литовкин: все знают о возможностях ВС РФ нанести сокрушительный удар

В Минске объявили о предстоящей проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия, находящегося на территории Белоруссии. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин.

Внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия в Белоруссии носит оборонительный характер, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления", – пояснил белорусский лидер.

Ранее Минобороны Белоруссии объявило о предстоящем проведении внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Уточняется, что проверка синхронизирована с учениями ВС РФ по применению нестратегических ядерных боеприпасов.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, как проходят подобные проверки.

"Речь идет о проверке носителей ядерного оружия. Это могут быть самолеты Су-25, которые способны нести атомные бомбы. Это оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", у них есть ракеты, которые могут иметь ядерную боеголовку. Также это (белорусские) системы залпового огня "Полонез", там тоже может быть ядерная боеголовка. Проверяют не ядерные боеголовки, а носители, потому что ядерное оружие, которое находится на территории Белоруссии, принадлежит России", – подчеркнул военный обозреватель.

Некоторые СМИ на Западе пишут, что в России готовятся к учениям, потому что "испугались" возможности отправки западных войск на Украину, это абсурд, продолжил Литовкин.

"Они свой собственный страх просто-напросто переносят на нас. Никого мы не боимся, у нас есть стратегические ядерные силы. И все знают, что в случае чего мы можем нанести такой удар, что от тех, кто говорит, что мы боимся, мокрого места не останется", – заключил Виктор Литовкин.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента России Генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.