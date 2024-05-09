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ТАСС

В Грозном планируют создать музей трофейной техники после окончания СВО

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Британский бронеавтомобиль Husky TSV, представленный на выставке трофейной техники
Британский бронеавтомобиль Husky TSV, представленный на выставке трофейной техники.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как сообщил сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, все гости из западных стран, кроме руководства, смогут приехать и посмотреть на экспонаты

ГРОЗНЫЙ, 8 мая. /ТАСС/. Музей трофейной иностранной техники планируют создать в Грозном после окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Пока нет на это времени, когда война закончится, сделаем музей. Где мемориальный комплекс "Аллея Славы", там сделаем центр такой", - сказал Кадыров.

Он отметил, что все гости из западных стран, кроме руководства, смогут приехать и посмотреть на экспонаты. "Вся техника иностранная есть давно уже на Украине. Раньше сжигали, а потом решили забирать и использовать. Пару техник привезли показать, чтобы люди видели, что это придуманная война против суверенного государства России. И что [президент РФ Владимир] Путин принял правильное решение против этих шайтанов", - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни в среду посетил выставку в Грозном, на которой представлены образцы иностранной военной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Мероприятие приурочили ко Дню Победы. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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