Роскосмос все еще обсуждает с РАН возможность запуска двух аппаратов "Луна-27"

Глава корпорации Юрий Борисов в декабре отмечал, что рассматривается предложение Российской академии наук о создании аппаратов "Луна-27а" и "Луна-27б" для повышения надежности

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов в беседе с ТАСС в кулуарах Большого Кремлевского дворца подтвердил, что госкорпорация продолжает рассматривать предложение РАН о запуске двух автоматических станций "Луна-27" к естественному спутнику Земли.

"Пока все, как я говорил в декабре, так все и двигается. Как в декабре говорил, такие и планы - будем запускать", - ответил Борисов на вопрос, есть ли подвижки по вопросу создания и запуска двух аппаратов вместо одного.

В декабре Борисов заявил, что Роскосмос рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух лунных аппаратов ("Луна-27а" и "Луна-27б") в целях повышения надежности.

Как ранее сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый, создание двух аппаратов обойдется всего на треть дороже, чем создание одного. В случае успеха первой миссии вторую "Луну-27" можно будет запустить спустя всего лишь несколько месяцев - его можно будет отправить на Северный полюс естественного спутника Земли, либо на его обратную сторону.