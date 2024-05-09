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РИА Новости

Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины

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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МО: ВС РФ нанесли групповой удар, существенно снизивший возможности ВПК Украины

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и существенно снизили его возможности, говорится в сводке министерства обороны.

"Сегодня утром вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России.

Как указали в Минобороны, все назначенные цели противника поражены. Кроме того, сегодняшняя атака значительно снизила возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения, подчеркнули в министерстве.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Зачастую они пытаются поразить объекты топливно-энергетического комплекса.

Так, накануне украинская армия атаковала нефтебазу в Луганске. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали пять сотрудников предприятия. Он уточнил, что удар, предварительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Помимо этого, в конце апреля противник пытался обстрелять нефтебазу Людиново в Калужской области, обошлось без пострадавших и разрушений. За день до этого под атаку попал НПЗ в Славянске-на-Кубани, на его территории начался пожар, сейчас завод временно приостановил работу.

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