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ЦАМТО

KNDS France предлагает 155-мм самоходные гаубицы CAESAR ВС Малайзии

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Французская гаубица Caesar калибра 155 миллиметров
Французская гаубица Caesar калибра 155 миллиметров.
Источник изображения: © AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND

ЦАМТО, 8 мая. Французская KNDS France совместно с малазийской компанией Advanced Defence Systems Sdn Bhd (ADSSB) предложили командованию ВС Малайзии приобрести 155-мм СГ CAESAR.

Об этом было объявлено на проходящей 6-9 мая в Куала-Лумпуре 18-й Международной азиатской оборонной выставке DSA-2024 (Defence Services Asia).

Ранее Nexter (ныне KNDS France) при участии ADSSB уже поставила ВС Малайзии 18 буксируемых 105-мм гаубиц LG1 Mk.3.

В настоящее время KNDS France приняла на себя обязательство расширить сотрудничество на сферу разработки 155-мм самоходной гаубицы CAESAR, которые в случае покупки будут собраны на предприятиях ADSSB в Сегамате (шт.Джохор).

Как заявлено, покупка СГ CAESAR не только повысит огневую мощь СВ Малайзии, но и внесет вклад в расширение возможностей малазийской экономики, создавая рабочие места и повышая компетенции в области вооружений. KNDS и ADSSB намерены продолжать усилия по развитию оборонной промышленности Малайзии и поддержке инициатив в области национальной безопасности.

Компании также планируют активно сотрудничать на отдельных экспортных рынках со 105-мм гаубицами LG1 Mk.3.

В ходе выставки DSA-2024 KNDS France также представила другую продукцию оборонного назначения собственной разработки, включая 40-мм ЗАК RAPIDFire, обеспечивающий поражение морских, воздушных и наземных угроз; бронированную машину TITUS с ДУМВ ARX-20; бронемашину SERVAL с ДУМВ ARX-30; дистанционно управляемые машины линейки NERVA.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Малайзии стремятся приобрести 155-мм самоходные гаубицы уже несколько лет и в числе прочих претендентов уже вели с Nexter переговоры о возможности продажи СГ CAESAR.

Тем не менее, в июле 2022 года власти Малайзии приняли решение о закупке 155-мм самоходных гаубиц "Явуз" производства турецкой компании MKE. Летом 2022 года Минобороны Малайзии подписало письмо о намерении (LOI) приобрести 18 гаубиц "Явуз". Впоследствии, в 2023 году, закупка была отменена. Таким образом, французская компания вновь получила шанс получить заказ на свою продукцию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Компании
Nexter
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