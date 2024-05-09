Войти
Lenta.ru

Microsoft инвестирует миллиарды долларов в ИИ

454
0
-1
Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com
Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com.

Reuters: Microsoft инвестирует 3,3 миллиарда долларов в ИИ

Президент США Джо Байден в среду, 8 мая, должен объявить о масштабных инвестициях компании Microsoft в индустрию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства выяснили, что в этот день Байден посетит город Расин в штате Висконсин. Президент Соединенных Штатов объявит, что Microsoft построит здесь высокотехнологичный центр обработки данных ИИ. Американская корпорация выделит на строительcтво 3,3 миллиарда долларов.

Центр будет расположен на месте, на котором китайская корпорация Foxconn планировала построить завод еще при бывшем президенте США Дональде Трампе. Предприятие Microsoft сможет дать штату не менее 2000 рабочих мест. «В совокупности инвестиции позволят промышленному центру проложить путь в отраслях будущего», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, поездка Байдена не случайна. Висконсин является одним из семи колеблющихся штатов, которые, очевидно, будут играть решающую роль в ходе президентских выборов в США.

Ранее источники издания The Information заявили, что корпорация Microsoft разработает крупнейшую для себя модель искусственного интеллекта (ИИ). Она будет иметь 500 миллиардов параметров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
03.04.2018
"Космическая одиссея 2001 года" спустя полвека: что сбылось, а что нет
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
04.12.2017
Третья стратегия: как будут воевать США
27.07.2017
В цифровую эпоху поле битвы находится всюду (Financial Times, Великобритания)
29.05.2017
Полковник Уорк и военный искусственный интеллект
20.12.2016
Завещание Эштона Картера
11.08.2015
Российский робот отличился в Париже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 14:23
  • 1219
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 12:36
  • 7
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 10:19
  • 2
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 08:50
  • 2719
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет
  • 08.05 19:03
  • 40
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 08.05 18:35
  • 1
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте