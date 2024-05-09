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Немецкая компания построит укрупненные прототипы космоплана

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Фото: POLARIS Raumflugzeuge
Фото: POLARIS Raumflugzeuge.

Немецкая компания POLARIS Spaceplanes построит укрупненные прототипы космоплана

Немецкий стартап POLARIS Spaceplanes построит укрупненные прототипы космоплана — MIRA II и MIRA III, предназначенного для запуска спутников и отработки гиперзвуковых технологий, сообщает издание European Spaceflight.

Изначальный прототип MIRA I, оснащенный двигателем AS-1 разработки POLARIS Spaceplanes, в длину достигал 4,25 метра, и в ходе вторых летных испытаний был поврежден. В компании решили не восстанавливать данный аппарат, а приступить к созданию более крупных прототипов.

«Мы решили построить два новых, более крупных аппарата, чтобы учесть все уроки, извлеченные из [старой] конструкции, а также расширить возможности испытаний и ускорить летные испытания. Одновременное производство двух аппаратов также станет первым шагом на пути к стандартизации, которая является основой для будущего серийного производства более крупных аппаратов», — заявили в немецком стартапе.

В длину MIRA II и MIRA III будут достигать пяти метров и получат дополненные реактивными турбинами двигатели AS-1.

В марте издание сообщило, что правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения.

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Страны
Германия
Франция
Проекты
ГЗЛА
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