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Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

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Изображение: latitude.eu
Изображение: latitude.eu.

European Spaceflight: Франция выделит субсидии космическим стартапам

Правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения. Об этом пишет издание European Spaceflight.

Речь идет о стартапах HyPrSpace, Latitude, Sirius Space Services и MaiaSpace (дочерняя компания европейского монополиста ArianeGroup). Каждая компания получит небольшой авансовый платеж, оставшаяся часть суммы будет предоставлена при условии совершения полетов соответствующих ракет в 2026-2028 годы.

Издание отмечает, что носители HyPrSpace OB-1 и Latitude Zephyr способны выводить на околоземную орбиту груз массой от 100 до 200 килограммов. Носители Sirius 1, Sirius 13 и Sirius 15 создаются для выведения грузов массой от 175 до 1100 килограммов. Ракета от MaiaSpace будет самой грузоподъемной (до трех тонн в одноразовом варианте).

Ранее издание сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) начало работать над концепцией создания демонстрационного образца прототипа многоразовой верхней ступени ракеты.

В феврале Германский аэрокосмический центр с площадки на ракетном полигоне Эсрейндж, расположенном недалеко от города Кируна на севере Швеции, успешно запустил суборбитальную ракету MAPHEUS 14, оснащенную новым двигателем Red Kite.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Швеция
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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