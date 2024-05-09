Германия присоединилась к программе разработки ББМ CAVS

ЦАМТО, 8 мая. Германия присоединилась к соглашению о проведении НИОКР по разработке унифицированной ББМ CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6, сообщила финская компания Patria.

Ранее аналогичные соглашения с Patria подписали Финляндия, Латвия и Швеция.

Германия стала четвертой страной, присоединившейся к этапу исследований и разработок ББМ в рамках многонациональной программы, которая была инициирована Финляндией и Латвией в 2020 году. Подписав соглашение, Германия получит доступ к результатам разработки в рамках программы и сможет наравне с другими партнерами определять требования к будущим вариантам ББМ.

Разработку бронетехники на шасси с колесной формулой 6x6 в рамках программы CAVS возглавляет компания Patria. Большая часть работ в рамках проекта осуществляется за счет использования возможностей производителей стран-участниц. В настоящее время Patria осуществляет поставки ББМ CAVS в Латвию, Финляндию и Швецию. Программа открыта для присоединения других европейских стран со схожими требованиями к бронетехнике.

Как сообщал ЦАМТО, 17 декабря 2019 года в Таллине (Эстония) представители министерств обороны Латвии, Эстонии и Финляндии подписали письмо о намерении приступить к совместной разработке на базе бронемашины компании Patria новой единой ББМ с колесной формулой 6х6, которая будет удовлетворять потребностям Сухопутных войск каждой страны.

Министр обороны Латвии А.Пабрикс и министр обороны Финляндии А.Кайконен 29 января 2020 года подписали техническое соглашение о разработке новой ББМ на базе бронемашин 6x6 производства Patria. Позднее техническое соглашение подписала Эстония, но впоследствии она решила не присоединяться к соглашению о НИОКР.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и Patria Land Oy заключили соглашение о проведении НИОКР, предусматривающих разработку ББМ. Прототип бронемашины с колесной формулой 6x6 был представлен 26 мая 2021 года на полигоне в Адажи.

В апреле 2022 года Швеция подписала техническое соглашение о совместной разработке ББМ в рамках программы CAVS, а 1 июня 2022 года было заключено и соглашение об участии страны в НИОКР.

Германия подписала заявление о намерениях присоединиться к программе разработки унифицированной бронированной машины в июне 2022 года. В апреле 2023 года Германия подписала техническое соглашение об участии в разработке ББМ.

По оценке Shephard Defense Insight, Германия намерена закупить около 350 бронемашин для замены устаревших БТР TPz1 "Фукс". На вооружении ВС Германии имеется около 940 бронемашин данного типа, срок эксплуатации которых истекает в 2025 году. Власти Германии уже приобрели (заказали) 400 БТР "Боксер" для модернизации парка колесных БТР.