Россия начала разработку ядерной установки для лунной станции с Китаем

Борисов: Россия уже разрабатывает ядерную установку для лунной станции с Китаем

Разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась. Об этом генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил РИА Новости.

«Началось», — сказал руководитель.

В марте гендиректор сообщил, что Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2035 годах.

По мнению эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, российская и китайская стороны могут отправить на Луну не полноценный ядерный реактор, а радиоизотопные термоэлектрические генераторы, известные как ядерные батарейки.