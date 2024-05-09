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Россия начала разработку ядерной установки для лунной станции с Китаем

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Фото: cnsphoto / Reuters
Фото: cnsphoto / Reuters.

Борисов: Россия уже разрабатывает ядерную установку для лунной станции с Китаем

Разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась. Об этом генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил РИА Новости.

«Началось», — сказал руководитель.

В марте гендиректор сообщил, что Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2035 годах.

По мнению эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, российская и китайская стороны могут отправить на Луну не полноценный ядерный реактор, а радиоизотопные термоэлектрические генераторы, известные как ядерные батарейки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Ядерный щит
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