Войти
Flotprom

В Татарстане спустили на воду два предназначенных для ВМФ корабля

470
0
+1

Во вторник, 7 мая, на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 (шифр "Каракурт") и патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160.

Как сообщили в Минобороны РФ, от имени главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева кораблестроителей и экипажи кораблей со знаменательным событием поздравил начальник управления кораблестроения контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Спуск на воду МРК "Тайфун" (пр. 22800) и патрульного корабля "Виктор Великий" (пр. 22160)

Минобороны РФ


В торжественной церемонии также приняли участие министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, гендиректор холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, директор корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов, гендиректор Зеленодольского завода Александр Филиппов и заместитель гендиректора Северного ПКБ Андрей Архипов.

Крестной матерью патрульного корабля "Виктор Великий" стала распределитель работ цеха №18 Наталья Титова, а крестной матерью МРК "Тайфун" – Ольга Иванова, ведущий инженер по нормированию труда цеха №17. По традиции перед спуском на воду они разбили о форштевни кораблей бутылки шампанского.

"Тайфун" заложили в сентябре 2019 года. В настоящее время передача флоту планируется на 2025 год.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Главная энергетическая установка – дизельная. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".

"Виктор Великий" – пятый патрульный корабль проекта 22160. Его заложили в ноябре 2016 года. Он предназначен для Черноморского флота.

Модульные корветы проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности, выполнения поисково-спасательных функций.

Водоизмещение патрульного корабля проекта 22160 – 1300 тонн. Он может развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 морских миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой АК-176МА, зенитно-ракетными комплексами "Штиль-1" и "Гибка", а также пулеметами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
АК-176
АК-630 Ласка
Ка-27ПС
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
СПКБ
Проекты
22160
22800 МРК
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
20.10.2023
«Гепарды» для Черного моря
17.07.2023
На Черном море завелся «Каракурт»
19.05.2023
Корабли в родной гавани: Черноморский флот ждет усиление
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
04.12.2017
Смертоносный укус "Каракурта"
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 14:23
  • 1219
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 12:36
  • 7
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 10:19
  • 2
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 08:50
  • 2719
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет
  • 08.05 19:03
  • 40
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 08.05 18:35
  • 1
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте