В Татарстане спустили на воду два предназначенных для ВМФ корабля

Во вторник, 7 мая, на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 (шифр "Каракурт") и патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160.

Как сообщили в Минобороны РФ, от имени главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева кораблестроителей и экипажи кораблей со знаменательным событием поздравил начальник управления кораблестроения контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Спуск на воду МРК "Тайфун" (пр. 22800) и патрульного корабля "Виктор Великий" (пр. 22160) Минобороны РФ

В торжественной церемонии также приняли участие министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, гендиректор холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, директор корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов, гендиректор Зеленодольского завода Александр Филиппов и заместитель гендиректора Северного ПКБ Андрей Архипов.

Крестной матерью патрульного корабля "Виктор Великий" стала распределитель работ цеха №18 Наталья Титова, а крестной матерью МРК "Тайфун" – Ольга Иванова, ведущий инженер по нормированию труда цеха №17. По традиции перед спуском на воду они разбили о форштевни кораблей бутылки шампанского.

"Тайфун" заложили в сентябре 2019 года. В настоящее время передача флоту планируется на 2025 год.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Главная энергетическая установка – дизельная. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".

"Виктор Великий" – пятый патрульный корабль проекта 22160. Его заложили в ноябре 2016 года. Он предназначен для Черноморского флота.

Модульные корветы проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности, выполнения поисково-спасательных функций.

Водоизмещение патрульного корабля проекта 22160 – 1300 тонн. Он может развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 морских миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой АК-176МА, зенитно-ракетными комплексами "Штиль-1" и "Гибка", а также пулеметами.