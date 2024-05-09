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Военное обозрение

ВМС и ВВС ФРГ и Франции будут направлены в Южно-Китайское море для участия в военных манёврах

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Источник изображения: topwar.ru

В Южно-Китайском море начнутся военные учения, организованные США. В них примут участие не только американские и японские корабли и авиация, но и военно-морские и военно-воздушные силы Франции и Германии. Об этом сообщает западная пресса.

Нет никаких сомнений, что данные маневры организованы «коллективным Западом» для демонстрации своих силовых возможностей Китаю и в меньшей степени России. Претензии Китая на контроль над Южно-Китайским морем давно известны и вызывают негативную реакцию руководства США.

Но в Азиатско-Тихоокеанском регионе у США не так много сильных союзников, способных реально помочь в случае противостояния с КНР – это Япония, Южная Корея и Тайвань. Поэтому Вашингтон привлек к учениям немецкие и французские ВВС и ВМС.

Появилась информация и о присоединении к учениям кораблей Италии, а также самолетов Испании. В регион будут направлены истребители Eurofighter Typhoon, самолеты-заправщики и транспортные самолеты. То есть, США привлекают европейские государства к потенциальному участию в конфликтах в совершенно другом регионе планеты, где у большинства европейских стран нет своих интересов.

Правительства европейских государств, соглашаясь на такую роль, в очередной раз подтверждают, что являются сателлитами США и уже не обладают никакой реальной политической самостоятельностью. Тем более, что Китай сейчас настроен на улучшение отношений с Европой, что не выгодно Вашингтону.

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Германия
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Италия
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Россия
США
Тайвань
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
EF-2000
Проекты
Военные учения
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