Американские офицеры: "Не НАТО, а Европа должна отправить солдат на Украину" (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: США начали открыто подталкивать Европу к войне с Россией

Еще несколько месяцев назад невозможно было представить, чтобы европейские лидеры предлагали отправить войска на Украину, пишет GN. Макрон снял это табу. Между тем США открыто подталкивают Европу к войне, требуя, чтобы России она противостояла сама.

Зоран Метер

В последние недели все чаще можно услышать о вероятной отправке официальных войск некоторых стран-членов Североатлантического альянса на Украину. Пищу для размышлений на эту тему дал французский президент Эммануэль Макрон. Несмотря на критику, порой весьма жесткую, которой его подвергли европейские союзники за его заявления, Макрон не только не отказался от своей идеи, но и еще больше на ней настаивает. И не случайно, что это зерно все чаще падает в "благодатную почву", в том числе внутри самой Европы.

Так, авторитетное американское издание "Форин афферс" (практически внешнеполитический рупор "глубинного государства" и Белого дома) 22 апреля опубликовало статью трех весьма авторитетных авторов: Алекса Кроутера, Джахара Матисека и Филлипса О’Брайена (первые два также являются отставным офицерами американской армии). Статья называлась "Не НАТО, а Европа должна отправить войска на Украину".

Авторы статьи считают, что в Европе "пало табу" и что "еще несколько месяцев назад невозможно было себе представить, чтобы европейские лидеры предлагали отправить войска на Украину". Они ссылаются именно на Макрона. (…)

Российские силы, получив поддержку от Китая, Ирана и Северной Кореи, воспользовались дефицитом американской военной помощи Украине, усилили натиск и готовятся к наступлению, как полагают авторы статьи. Судя по всему, россиян ждет успех, и они возьмут Харьков или даже Киев. Для Европы это серьезная опасность, поскольку, как полагают авторы статьи, нет причин думать, что Владимир Путин остановится на Украине.

"Угрожая отправить войска, европейские страны пытаются предотвратить эту тревожащую перспективу. Европейские лидеры не могут допустить, чтобы безопасность континента зависела от политических разногласий в Соединенных Штатах Америки. Поэтому им следует всерьез поразмыслить об отправке солдат на Украину для логистической поддержки и обучения, обороны государственных границ и важнейшей инфраструктуры, а может, даже для защиты украинских городов. Они должны ясно дать понять России, что Европа готова защищать территориальный суверенитет Украины. Лучше признать страшную реальность ситуации на Украине и сразу же приступить к ее решению, чем оставить Россию перед открытой дверью, через которую она продолжит возрождать свою империю", — написали американские аналитики в издании близком к Белому дому. При этом они отмечают, что отправить войска на Украину должно не НАТО, а исключительно некоторые европейские государства (хотя они являются членами Североатлантического альянса!). (…)

Подобные мнения, к сожалению, не исключение ни в американских аналитических кругах, ни в американских СМИ, и ясно, что они улавливают настроения, витающие в структурах самой американской власти. Подтекст означенной статьи такой — а нынешние европейские политические элиты должны обратить на это свое внимание (хотя лично я сомневаюсь, что они на это способны или что они хотят и могут это сделать): американская военная помощь Украине может закончиться с приходом к власти Дональда Трампа, и поэтому европейские солдаты, чтобы обезопасить Европу от вероятности дальнейшей российской агрессии, должны вступить в украинский конфликт и не дать России победить.

При этом авторы уверяют, что Москва не станет применять ядерное оружие, несмотря на ясные заявления российских руководителей о том, что Россия не намерена вести конвенциональную войну с НАТО ввиду превосходящих сил альянса. Из статьи также ясно следует (на эту мысль наводит тот факт, что, по мнению авторов, войска должен отправить не НАТО, а только некоторые европейские страны из числа желающих), что авторы де-факто исключают возможность прямого военного столкновения США и России, ведь авторы статьи хорошо понимают, к чему это привело бы. Но понимает ли это европейская элита? Думаю, понимает, но я не уверен, что они способны предотвратить описанный сценарий. А может, им известно нечто большее?

Тут я бы хотел напомнить, что сам лично еще до начала украинской революции 2014 года видел в СМИ карту будущей Украины по версии американского ЦРУ. (…) Согласной ей, предполагается раздел страны по реке Днепр: на западную половину и восточную, которую будет контролировать Россия. Вопрос только в Одессе, которую ЦРУ отнесли к части, подконтрольной России, а вот американские авторы пишут, что европейские солдаты должны за нее побиться.

Также авторы описанной статьи уверены, что благодаря отправке европейских солдат на Днепр удастся предотвратить российскую победу. Но тут важно понять, что для кого означает победа? Для многих российских граждан победой было бы завоевание части Украины до Днепра плюс Харьков и Одесса, а Западную Украину они и без того считают чуждой и не имеющей ничего общего с "исторической Россией". Не думаю, что от такого решения отказалась бы и официальная Москва.

Будет ли это победой для Киева? Совершенно точно нет! Однако главный вопрос, будет ли это победой для США и НАТО?

Если основываться на статье "Форин Афферс", то такой вариант не исключен, какой бы ни была нынешняя официальная политическая риторика Запада, где рассуждают о полной и безоговорочной украинской победе и о возвращении к границам 1991 года. Только в эти мантры никто не верит, а уж тем более те, кто их повторяет. Потому что Соединенные Штаты Америки уже и так получили, что хотели: они вытеснили русских из Европы вместе с их энергоносителями; они перечеркнули европейские амбиции и мечты о стратегической геополитической самостоятельности Европейского Союза; они заставили Европу опустошить свои арсеналы и закупать американское оружие; они искалечили европейскую промышленность и заставили важнейшие европейские предприятия перебраться к себе. Кроме того, США милитаризуют Европу, чтобы лишить ее всяких глобальных экономических (рыночных) амбиций, которые могли бы конкурировать с американскими.

Хочу подчеркнуть, что за последнюю неделю и дня не прошло, чтобы российские государственные СМИ не похвалились взятием какого-нибудь населенного пункта на украинском фронте. Раньше на это уходили недели, а нередко и месяцы.

Похоже, российские войска решили окончательно закрепить за Россией те украинские территории, которые официально были присоединены в октябре 2022 года и над которыми пока нет полного контроля. Вместе с тем формируется новая северная армия на границе с Украиной близ Харькова. Двинется ли она в новое наступление, о котором в последние дни много говорят и западные, и российские аналитики? Пока сказать трудно.

Ведь никогда нельзя исключать политических компромиссов между Россией и США. Если их не будет (на нынешнем этапе, на мой взгляд, это вероятно), то я уверен, что россияне начнут большое наступление с одним (неизвестным) главным направлением, а может, и несколькими вспомогательными, которые нужны для того, чтобы перегрузить и без того ослабленные силы ВСУ. Главным фактором будет время, а точнее скорость, с которой удастся передать Киеву новое западное оружие, а также реальные мобилизационные ресурсы Украины.

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