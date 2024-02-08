США не отступятся от мирового господства. Но Россия нашла, чем их напугать (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: растущее военное сотрудничество России и Ирана пугает США

США не хотят искать компромисс с Россией и Китаем и намерены продолжать политику глобального доминирования, пишет GN. Этот выбор влечет за собой непредсказуемые последствия, прежде всего, для самой Америки. Вашингтон это понимает и готов пойти на все. Но есть кое-что, что очень его пугает.

Зоран Метер

Соединенные Штаты Америки окончательно отказались от попыток найти внешнеполитический компромисс с Россией и Китаем, а значит, они выбрали продолжение политики своего глобального доминирования. США никак не хотят соглашаться с тем фактом, что подобная политика сегодня уже неприемлема для многих стран за исключением вассалов. Они, может, и готовы признать мирового лидера (вождя) и во всем на него равняться, в том числе в нравственно-этической, научной и технологической сфере, но они не хотят жить под гегемоном, который будет диктовать им, что и как делать.

Если США не добьются желаемого, то подобный выбор внешнеполитического подхода Вашингтона может повлечь за собой непредсказуемые последствия, прежде всего, для самих США. И в этом заключается самая серьезная опасность, так как Вашингтон это прекрасно понимает и ради предотвращения подобного сценарий, возможно, готов пойти на все.

Однако дополнительная проблема возникнет, если "пойти на все" будет готов и кто-то (или оба) из двух его главных соперников, кстати как и он сам, ядерных держав. Пока ближе к этому пути Россия, которая на украинском поле боя уже де-факто воюет с целым Западом, бросив ему самый опасный вызов за многовековую историю западного доминирования.

О том, что США придется нелегко, свидетельствует и нынешнее положение, в котором администрации Байдена все тяжелее справляться с проблемами во внешнеполитической сфере, а эти проблемы только копятся, и внутри страны. Все это крайне плохо для команды Байдена в преддверии президентских выборов, которые пройдут почти через десять месяцев. Текущие события в мире, где растет напряженность, привлекают повышенное внимание к внешней политике даже простых американцев, которые, как правило, не слишком ею интересуются, а беспокоятся в основном об экономическом положении в стране, ценах на топливо и своем уровне жизни. Если сегодня поговорить на улице с рядовыми американцами, то любой из них подтвердит, что знает о вооруженном конфликте на Украине, в секторе Газа или войне против йеменских хуситов, и выразит свое мнение. Таким образом, и внешняя политика будет играть определенную роль на выборах, пусть и значительно меньшую, чем политика внутренняя, но все-таки, вероятно, большую, чем когда-либо прежде за историю современных Соединенных Штатов Америки.

Стратегические промахи

Постепенно все более очевидными становятся стратегические ошибки администрации Джо Байдена во внешней политике — области, в которой Джо Байден и демократы еще недавно чувствовали себя как рыба в воде и на которую больше всего рассчитывали в предвыборной кампании, считая ее своим козырем.

И все шло хорошо и по плану. Джо Байдену уже вскоре после прихода к власти удалось добиться прежде невиданного единства, я бы даже сказал, единомыслия со своими европейскими союзниками, которых прежде "обработал" Дональд Трамп своей "политикой бульдозера". Джо Байден же их окончательно сломил, так что они и думать забыли про какое-либо сопротивление воле Вашингтона. Вместе с ними Байден вступил в общий бой, начав прямо-таки крестовый поход против России под американским руководством после начала ее спецоперации на Украине. Стратегическое поражение России в этой войне — цель, о которой совершенно откровенно говорили самые высокопоставленные представители американской администрации.

Конечно, нельзя это считать заслугой Байдена, потому что к этому вела многолетняя стратегия американской внешней политики, а точнее американского глубинного государства. Так что и хвалить ЦРУ за то, что оно предугадало российскую спецоперацию, хотя часто такие попытки предпринимаются, не стоит, ведь к ней вела вся американская политика с 2014 года и со времен украинской революции в Киеве.

Российский лидер Владимир Путин по дипломатическим каналам и в личных беседах с высокопоставленными американскими руководителями и с самим Байденом в Женеве в июне 2021 года, и в онлайн-режиме в декабре 2021 году ясно давал понять, что Россия будет вынуждена войти на Украину, если не начнутся переговоры на интересующие ее темы. Президент России провел военные учения близ украинской границы в феврале 2021 года, когда все уже говорили о готовящемся вторжении, но эти прогнозы тогда не сбылись, и когда Джо Байден впервые, отвечая на вопросы журналистов, обозвал его "убийцей". В декабре 2021 года Владимир Путин открыто потребовал переговоров для достижения долгосрочных договоренностей о взаимных гарантиях безопасности для Российской Федерации и НАТО. Это было его последнее предупреждение, после которого, в случае отказа, "Россия сама обеспечит себе безопасность". После долгих раздумий и двух встреч за столом переговоров в феврале 2022 года в Брюсселе между американской и российской делегацией администрация Байдена в итоге отвергла предложения России ради расширения Североатлантического альянса. Точно так же была отвергнута возможность договором заверить вооруженный конфликт между Москвой и Киевом при посредничестве Турции, хотя Киев выражал готовность к переговорам об украинском нейтралитете. Все это уже хорошо известные факты, которые сейчас, по каким-то причинам "забываются", хотя мы стремительно приближаемся к катаклизму.

Все эти шаги администрации Байдена, прежде всего восстановленное западное единство, выглядели многообещающе, но в итоге вылились в настоящий ночной кошмар, агонию не только для Украины, а как выбираться, все еще неясно.

Война на Ближнем Востоке разгорается в "неподходящий момент"

Однако ко всем проблемам прибавился еще и кризис на Ближнем Востоке, вызванный жестоким сведением счетов между Израилем и ХАМАСом. В результате прежде невиданной операции израильских войск, которые, к ужасу всего мира, не выбирают средства для достижения своих целей, в секторе Газа уже погибло огромное число палестинцев.

В данном случае администрация Байдена в очередной раз проявила недальновидность, что подтверждается следующим фактом. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан всего за несколько дней до кровавого нападения ХАМАС на Израиль заявил, что на Ближнем Востоке наконец-то воцарилось спокойствие. Тогда Салливан в своей статье в "Форин афферс", в частности, похвалил успехи администрации Байдена в этом регионе. Салливан, по-видимому, и не подозревал, что этот регион в мгновение ока превратится в прямую противоположность тому, о чем он говорит и к чему стремилась администрация Байдена. (…)

Джо Байден по-прежнему отказывается от переговоров с Россией

Несмотря на все проблемы, администрация Джо Байдена по-прежнему отвергает идею переговоров с Россией о прекращении украинского вооруженного конфликта, а вместо этого активно насаждает мысль о том, что победа Владимира Путина обернется катастрофой для американских и западных интересов в целом. Ведь тогда остальной мир поймет, что США больше не в состоянии принимать ключевые решения, а также не могут полностью гарантировать безопасность даже тем, кого якобы всячески поддерживает, как в случае с Украиной. Иными словами, победа Владимира Путина положила бы конец американскому глобальному доминированию и дала бы импульс к формированию многополярного порядка (об этом чуть позже). Так считают в администрации Байдена.

Кроме того, недавно новую тактику Байдена, а может и стратегию, дополнили идеей о том, что после покорения Украины Владимир Путин рано или поздно нападет на западных соседей из Североатлантического альянса. Особенно часто в этой связи говорят о государствах Прибалтики из бывшего Советского Союза.

Эта идея уже глубоко укоренилась в сознании европейской политической элиты. Ее представители в один голос изо дня в день заявляют о близкой большой войне с Россией, которая вот-вот начнется, говорят о необходимости расширять ВПК, массовой мобилизации населения и вообще о милитаризации общества. Достаточно вспомнить воинственные заявления британского министра обороны Гранта Шаппса или французского лидера Эммануэля Макрона, а также немецкого министра обороны Бориса Писториуса. И я уже не говорю о той истерии, которая усиливается в Швеции и распространяется по восточному крылу Европейского Союза и НАТО.

Новые сценарии для Украины

Авторитетные американские аналитики сейчас прогнозируют дальнейшее развитие украинской драмы следующим образом.

После провального контрнаступления, на которое Запад возлагал столько надежд, украинские войска должны перейти от наступательных задач к оборонительным, выстроить крепкие оборонительные сооружения. На некоторых участках фронта украинские войска уже этим и занимаются, взяв за образец аналогичные российские линии обороны, так что теперь новые украинские укрепления в шутку зовут "украинские линии Суровикина".

В 2024 году, как предсказывают аналитики, российские войска не проведут крупных наступательных операций, поскольку у них пока недостаточно сил. Благодаря этому западная военная промышленность получит возможность расширить свое производство, как это уже сделано в России, и тогда украинские войска смогут снова перейти в большое наступление в 2025 году.

Эту точку зрения сейчас полностью разделяет Европейский Союз. Кроме того, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель даже пошел дальше и на прошлой неделе заявил, что необходимо отказаться от ограничений в поставках некоторых типов вооружений Киеву и смело отправлять ему даже ракетные системы большой дальности. Тогда Украина наконец-то сможет одержать полную победу.

Лавров в Нью-Йорке

С другой стороны, на прошлой неделе министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Нью-Йорк, несмотря на заявления Москвы, что россиянам там нечего делать, поскольку ООН утратила возможность что-то решать. Тем не менее Лавров приехал и в Совете безопасности ООН жестко отстаивал российскую позицию, в том числе, относительно израильской войны, действий США в Йемене и вооруженного конфликта на Украине. Лавров исходил из того факта, что Совет безопасности — лучшая платформа, чтобы российское мнение услышали и на Западе, где установилась полная информационная блокада, прежде всего в США. Также Сергей Лавров дал интервью местному телеканалу "Си би эс ньюс", в котором повторил тезисы, озвученные на Совбезе ООН, и сказал о готовности России к переговорам, а также обвинил США в том, что они отказываются от переговоров.

Но американская сторона утверждает, что это Москва отвергает переговоры, но при этом выставляет условия, требуя, например, чтобы Москва сначала признала суверенитет и территориальную целостность Украины в качестве исходной точки. А ведь такое требование де-факто делает переговоры невозможными с самого начала. Мало того, что это требование противоречит ситуации на фронте, условий для начала переговоров вообще быть не должно. Сами условия и есть предмет переговоров, а не наоборот. В данном случае если бы Россия согласилась, то в принципе всякая необходимость переговоров просто отпала бы, так как вооруженный конфликт автоматически закончился бы.

Тупик, в который зашла нынешняя американская внешняя политика под руководством Джо Байдена, и те шаги, которые он предпринимает, чтобы найти выход, ведут к скорой опасной эскалации, которая грозит миру на земле. Кризис сейчас куда опаснее, чем аналогичные ситуации времен холодной войны во второй половине ХХ века. Нынешние американо-российские отношения я бы назвал более жестким термином — "ледяная война", так как в отличие от холодной войны сейчас каналы общения между Вашингтоном и Москвой разорваны. Остались только пути взаимодействия на самом низком дипломатическом уровне, где решаются вопросы виз и обмена заключенными.

В этой связи все чаще звучит имя Дональда Трампа, который уже почти точно станет кандидатом от Республиканской партии и постарается победить на президентских выборах, сыграв как раз на минусах политики Джо Байдена, в том числе на внешней арене.

Конечно, борьба Трампа с другим республиканским кандидатом Никки Хейли (за ней стоит "глубинное государство" в республиканских рядах) еще не завершена, так как предстоят выборы в Неваде и Южной Каролине. Тем не менее я не удивлюсь, если Республиканская партия на своем конгрессе на будущей неделе примет решение сделать Трампа своим официальным кандидатом. Ведь разрыв в рейтинге между ним и Хейли огромен, и преодолеть его, если ничего не случится, будет невероятно сложно. (…)

Итак, несмотря на все трудности, на невероятное давление СМИ и судебные процессы, Дональд Трамп восстает из пепла, как птица Феникс, и с тем, что Трамп станет кандидатом от республиканцев, постепенно смиряются даже демократы.

Это подтверждает, насколько все-таки велик внутренний раскол в американском обществе, и никакие аргументы, реальные или иллюзорные, не помогают изменить мнение американцев, когда речь идет о политике и политиках, предлагающих противоположные вещи. (…)

Трамп найдет что сказать и об Украине, и о Ближнем Востоке

Я считаю, что огромный страх, который страны Европейского Союза испытывают из-за возможного возвращения Трампа в Белый дом, преувеличен. Ведь всего, чего Трамп хотел от Европейского Союза во время своего мандата, Байден уже добился. Он отрезал Германию и значительную часть ЕС от российских энергоносителей – от нефти почти полностью, а от газа значительно. Он вынудил Европу покупать дорогой американский СПГ. Байден политически подчинил себе Брюссель, а через него и остальные столицы, а также превратил Евросоюз в оплот американских национальных интересов, и это перечисление можно продолжать еще долго.

Теперь Трамп, пожалуй, сможет еще крепче взять Европейский Союз за горло, пригрозив выйти из Североатлантического альянса и отказаться от американских обязательств в области европейской безопасности, чтобы до предела милитаризовать Европу и превратить ее экономику в военную. Тем самым США смогли бы устранить Европейский Союз из рядов своих мировых конкурентов. Конечно, при этом европейская оборонная промышленность осталась бы под колпаком Вашингтона.

Таким образом, Дональд Трамп продолжил бы пресекать все попытки России продолжить военный поход на запад (хотя таких планов у Москвы и нет), а кроме того, помешал бы восстановить экономические отношения между ЕС или его некоторых весомых членов и Россией, хотя в долгосрочной перспективе это было бы возможно в случае стабилизации ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем Дональд Трамп таинственно предлагает быстрое решение украинского вооруженного конфликта. Этого особенно боятся европейские элиты и власти в Киеве, которые связали свою политическую судьбу либо с этой войной (Киев), либо с безграничной помощью Украине до ее окончательной победы (ЕС), хотя их выбор уже выходит им боком. Ведь европейские элиты стремительно теряют связь с собственными народами, которые они сознательно погружают в бедность, о чем свидетельствуют массовые протесты не только среди фермеров. Очень вероятно, что вскоре элиты доведут народ до военных окопов, твердя на каждом шагу о вездесущих врагах, из-за которых уже нужно восстанавливать ядерные убежища. В Токио, где бушует истерия, уже занялись этим вопросом, опасаясь северокорейских и китайских ракетных ударов. (…)

Но вот что станет новостью для Трампа, если он снова придет к власти, так это тот факт, что мир уже стал многополярным, как бы на него ни смотрел Байден. Кроме того, в таком мире еще долго не будет регулируемых правил поведения между старыми и новыми центрам власти, что усиливает неопределенность.

Удастся ли Трампу в случае прихода к власти справиться с этими новыми вызовами, пока сказать трудно. Ведь одно дело — исходить из позиций силы "большого брата" в отношениях со своими меньшими союзниками, и совсем другое — убеждать своих мировых соперников, таких как Россия или Китай, в необходимости учитывать американские интересы. Тут сила особо не поможет, в чем Дональд Трамп уже убедился во время первого мандата.

Одним из очень серьезных вызовов для него, несомненно, в ближайшее время станет быстро развивающееся российско-иранское сотрудничество. Нетерпимое отношение Трампа к Ирану хорошо известно и объясняется, с одной стороны, израильскими интересами, а с другой, все большим китайским влиянием в этой стране. (…)

Пугающее военное сотрудничество

Что касается сотрудничества между Россией и Ираном в оборонной сфере, то запланирована модернизация объектов в важнейших иранских воздушных и морских гаванях, которые Россия уже давно считает особо полезными для двойного использования собственной авиацией и флотом и которые находятся вблизи крупных нефтяных и газовых предприятий. В этот список входят Хамадан, Бандар-Аббас, Чабахар и Абадан, и стоит отметить, что в августе 2016 года Россия воспользовалась авиационной базой Хамадан для нанесения ударов по исламистским целям в Сирии с применением дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. (…)