Почему Литва намерена отправить солдат на Украину (Financial Times, Великобритания)

FT: Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии

Литва готова отправить солдат на Украину с учебной миссией, пишет FT. Разрешение от парламента уже получено. Вильнюс понимает, что Москва будет рассматривать этот шаг как провокацию, но не верит в то, что она применит ядерное оружие.

Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией, заявила премьер-министр этой страны Ингрида Шимоните.

Литва, провозгласившая независимость от Москвы в 1990 году, хочет усилить военную поддержку Украины. Французский президент Эммануэль Макрон тоже предлагает отправить на Украину европейских военнослужащих, но другие страны относятся к этому с большой опаской, понимая, что могут спровоцировать прямое столкновение с Россией.

Ингрида Шимоните рассказала Financial Times, что получила разрешение от парламента на отправку войск на Украину с учебной миссией, хотя Киев об этом пока не просил.

Шимоните признала, что Россия посчитает это провокацией, однако отметила: "Если мы будем просто думать о российской реакции, то можем вообще ничего не посылать. Мы по два раза в месяц слышим о том, как кого-то подвергнут ядерному удару".

На этой неделе Россия провела учения с тактическим ядерным оружием в ответ на заявления Макрона. Шимоните усомнилась, что это оружие будет применено, так как радиоактивные осадки выпадут и на российской территории. "Большую часть времени ветры дуют с запада на восток", — сухо заметила она.

По словам премьера, Россия усиливает удары по объектам украинской гражданской инфраструктуры, таким как электростанции, школы и больницы. "Россия пытается спровоцировать новое бегство людей с Украины, которые хлынут на Запад из-за отсутствия элементарных удобств и основных услуг".

ЕС разместил у себя свыше 4,2 миллиона беженцев с Украины. Но на третьем году вооруженного конфликта население некоторых европейских стран начинает все громче критиковать ту помощь, которая оказывается украинцам.

Шимоните постаралась преуменьшить значение сообщений о том, что Литва помогает возвращать на Украину мужчин призывного возраста, потому что Киев испытывает острую нехватку живой силы и отчаянно пытается набрать в армию больше солдат. "Мы не станем организовывать депортацию, не будем искать украинцев в нашей стране, потому что это будет противозаконно", — сказала Шимоните, добавив, что ЕС гарантировал им защиту до марта 2025 года.

Вместе с тем, литовский премьер заявила, что тем, кто уклоняется от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании. По ее словам, она "стремится помочь Украине сделать так, чтобы у этой страны была возможность пополнять ряды вооруженных сил и давать отдых тем людям, которые воюют длительное время".

Автор: Лаура Дюбуа (Laura Dubois)