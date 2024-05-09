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Военное обозрение

Президент Румынии пообещал Байдену обсудить передачу Украине ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Румынии планируют обсудить передачу украинской армии одной батареи ЗРК Patriot, которая при этом еще не совсем готова к использованию. Об этом заявил президент этой страны Йоханнис после встречи со своим американским коллегой в Вашингтоне.

Однако при этом, чтобы не остаться без ПВО, Бухарест рассчитывает получить от США что-то взамен. В 2017 году Румыния заключила контракт с США на поставку семи ЗРК Patriot на общую сумму в четыре миллиарда долларов, что стало крупнейшей сделкой по закупке ЗРК страной НАТО или Евросоюза. Поставки начались в 2020 году, и в настоящее время в строй введена одна батарея.

В ходе переговоров президенты Румынии и США подтвердили приверженность поддержке Украины, включая содействие поставкам украинского зерна на мировые рынки. Кроме того, Байден поблагодарил Йоханниса за размещение в Румынии американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Испания уже передала Украине дополнительные ракеты к ЗРК Patriot, однако сами установки поставлять отказалась. По данным американского издания The New York Times, поставки Киеву систем ПВО могут совпасть с прибытием истребителей F-16. В настоящее время около 70 украинских военнослужащих приступили к шестинедельному обучению работе с ЗРК на одной из авиабаз в Восточной Германии.

Вероятнее всего, ограниченное количество ЗРК западного производства может быть поставлено Украине не ранее конца июня текущего года.

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Страны
Германия
Испания
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Проекты
2020-й год
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Евросоюз
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