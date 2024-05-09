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Известия.ru

Военный эксперт предрек польскому танку PT-91 печальную судьбу на Украине

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Матвийчук: польский PT-91 Twardy будет гореть также, как и другая западная техника

Танк PT-91 Twardy («Твердый») польского производства будет «гореть» на Украине также, как и другая западная техника. Об этом 8 мая «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее в этот день «Российская газета» написала, что боевики 117-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрировали, как они доработали поставленный из Польши PT-91 Twardy. Издание обратило внимание, что танк получил массивный козырек для защиты крыши и бортов башни от дронов-камикадзе. Также решетчатыми экранами прикрыли борта корпуса, а стандартную динамическую защиту ERAWA дополнили блоками ДЗ «Контакт».

«Этот танк — это плод от нашего танка Т-72. Конечно, какие-то модификации у него более-менее удачные, какие-то — нет. Но в общем-то это нормальный танк, приблизительно такой же уровень, как наш Т-72Б-3. Но на Украине он будет гореть как и другие западные танки. К критической ситуации его появление привести не может. Единственное, для нас это факт того, что Польша начала напрямую расходовать свои танки. Танк РТ — это детище польского производства. То есть они напрямую начали поставки танков со своих складов», — сказал Матвийчук.

Накануне в Минобороны России сообщили, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли до 335 военных, а также танк Leopard 1 производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Днем ранее сообщалось, что гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили легкобронированную технику и блиндажи боевиков ВСУ. Минобороны поделилось фрагментом боевой работы военнослужащих.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
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Украина
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PT-91
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Персоны
Путин Владимир
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