Кабмин Украины поддержал решение создать силы беспилотных систем как отдельный род войск в ВСУ

Дрон ВСУ в небе в районе Артемовска.

ЦАМТО, 8 мая. Кабмин Украины поддержал решение о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, Минобороны подготовит необходимый законопроект.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

В.Зеленский в начале февраля подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ, напоминает агентство.

"Сегодня (7 мая) Кабинет министров поддержал проект указа президента Украины, наработанный Минобороны совместно с генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – сил беспилотных систем…Для реализации этой инициативы министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект закона Украины", – сообщил Р.Умеров.

По его мнению, создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности Украины.

Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников, отмечает агентство.