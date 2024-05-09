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Военное обозрение

«Мы верные друзья»: президент Сербии на встрече с Си Цзиньпином заявил о поддержке Китая в тайваньском вопросе

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время с официальным визитом в Сербии находится председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Он приехал в Белград на два дня – 7 и 8 мая, и уже провел встречи с высшим руководством сербского государства.

Одна из главных тем визита Си Цзиньпина в Белград – обсуждение дальнейших путей развития сербско-китайских отношений. В последнее время два государства заметно сближаются, развивая экономическое и военное сотрудничество.

Визит китайского лидера в Сербию – одно из самых значимых политических событий для Белграда в 2024 году. Учитывая уровень визита, для обеспечения безопасности председателя КНР были задействованы более 6,6 тысяч сотрудников сербской полиции и других силовых структур страны. Ведь нельзя исключать провокаций против такого важного гостя, которые были бы выгодны «коллективному Западу».

Вучич во время встречи с китайским лидером официально попросил у Китая внешнеполитической поддержки при решении проблем, возникающих у страны. Он отметил, что эти проблемы возникают из-за самостоятельного внешнеполитического курса Сербии, а поскольку Сербия - страна маленькая, ей приходится рассчитывать на помощь таких держав как Китай. Отношения с КНР вышли на более высокий уровень, чем просто партнерство, подчеркнул сербский президент.

Естественно, что Сербия демонстрирует полную поддержку позиции Китая по вопросу Тайваня и следует принципу «одного Китая». Об этом на встрече с Си Цзиньпином заявил президент Сербии Александр Вучич. По словам Вучича, Белград следует принципам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

Я считаю, что мы верные друзья, и когда нас спрашивают про Китай, наши ответы всегда простые, с нами никаких сложностей не возникает, когда нас спрашивают что-то про Тайвань. Наши ответы очень просты и соответствуют принципам китайской политики и международного публичного права

- сказал Вучич.

Ранее Вучич неоднократно делал заявления о том, что Тайвань вне всяких сомнений является частью Китая. В отличие от представителей американской администрации, придерживающихся принципа «одного Китая» лишь на словах, а на деле развивающих отношения США с Тайванем, сербский президент, безусловно, искренен в своих заявлениях, особенно на фоне общего развития отношений между двумя государствами.

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Китай
Сербия
США
Тайвань
Компании
ООН
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