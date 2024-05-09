"Предпоследний аргумент Москвы". Чего испугались в НАТО

Россия начинает ядерные учения в ответ на угрозы стран НАТО

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. На фоне угроз западных стран об отправке на Украину воинских контингентов Минобороны объявило о проведении учений с применением тактического ядерного оружия. МИД также сделал ряд жестких заявлений. В частности, Россия возобновляет разработку и производство ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США. О перспективах обострения — в материале РИА Новости.

Тактический удар

Владимир Путин 6 мая поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Официальный пресс-релиз Министерства обороны сообщает, что в маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа, а также авиация и ВМФ. Именно на территории ЮВО проходит специальная военная операция, поэтому сигнал руководства России, посланный НАТО, очевиден: не вмешивайтесь.

Спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил: это ответ на высказывания главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Эммануэля Макрона и американского конгрессмена Хакима Джеффриса. Кэмерон заявил, что Киев имеет право наносить удары вглубь российской территории британским оружием. Макрон уже несколько недель публично рассуждает о возможности отправки французских войск в зону СВО. Американец же сказал, что США "придется напрямую вмешаться в войну", если Украина проиграет.

Учения нестратегических ядерных сил — демонстрация того, что произойдет с военнослужащими НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией. Вероятного противника нервирует неизвестность. Дело в том, что, в отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие не регулируется договором СНВ и отчитываться за него необязательно. Сколько ТЯО есть у Москвы, где оно хранится и на каких носителях может применяться, строго засекречено.

ТЯО — это авиабомбы, головные части ракет оперативно-тактического и тактического классов, артиллерийские снаряды, мины, торпеды. Предназначено для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. Главное отличие от стратегического оружия — мощность, измеряемая в тротиловом эквиваленте. Если СЯО обрушивает на врага от сотен килотонн до нескольких мегатонн, то ТЯО — от одной до 50 килотонн. Это тоже немало — на Хиросиму, напомним, сбросили бомбу в 15 килотонн.

Самый миниатюрный тактический ядерный боеприпас — 152-миллиметровый 3БВ3, принятый на вооружение в 1981-м. Сконструирован в обводах штатного осколочно-фугасного снаряда для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Мощность — 2,5 килотонны. Таким образом, стрелять им может вся российская артиллерия калибра 152 миллиметра. И противник не знает, сколько таких снарядов находится на специальных военных складах.

Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В советское время учения нестратегических ядерных сил проходили в несколько этапов. Во-первых, ядерные боевые блоки передавали с баз хранения непосредственно в войска. Затем — стыковка, проверка и техническая подготовка боезарядов уже на носителях. После этого отрабатывался механизм получения санкции от Верховного главнокомандующего, разблокировка зарядов, ввод полетных заданий, практическое применение.

Опыт есть

Сразу после анонса учений МИД выступил с заявлением, обвиняющим США в постановке на боевое дежурство ракет средней дальности. Россия оставляет за собой право на зеркальные меры, возобновляя доработку и производство аналогичных вооружений. В документе уточняется: "С учетом проведенных ранее НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени".

Тут опыт у нас действительно богатый. В 1987-м СССР располагал 650 РСД-10 "Пионер". Все ликвидировали по условиям договора РСМД. А ведь "Пионер" с дальностью полета от 600 до 5500 километров позволял уничтожить любую европейскую базу НАТО или крупный город не более чем через десять минут после старта.

Производилась ракета в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещалась в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь местоположение комплекса. В МИД на всякий случай предупредили: "При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение".

Возобновление производства "Пионеров" все на той же на базе Московского института теплотехники и постановка их на боевое дежурство — сильный аргумент против дальнейшего вовлечения Запада в конфликт на Украине. Малое подлетное время баллистической ракеты хорошо способствует успеху международных переговоров, что в свое время показал Карибский кризис.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "Пионер" (по терминологии НАТО — SS-20) Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Французские "гости"

Страны НАТО вовлечены в конфликт глубже, чем признают. На днях издание Asia Times со ссылкой на бывшего помощника замминистра США Стивена Брайана сообщило, что Париж уже отправил на Украину 100 военнослужащих Французского иностранного легиона — специалистов по артиллерии и разведке. Базируются они в Славянске. А всего Макрон планирует послать в ВСУ полторы тысячи легионеров.

В Париже это опровергли. Иначе и быть не могло. Французский иностранный легион — не ЧВК, не отряд наемников, а кадровое соединение Сухопутных войск, напрямую подчиняющееся Министерству обороны. И если его участие в боях с российской армией подтвердится, политические последствия будут очень серьезные.

С военной точки зрения легионеры не представляют собой ничего особенного. Это легкая пехота на колесной технике, без танков, тяжелой артиллерии, вертолетов и опыта современной войны с равным или близким по силе противником на европейском театре военных действий. Фактически такой опыт сегодня есть только у России и Украины.