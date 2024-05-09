Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

Американская компания Anduril презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

Американская компания Anduril Industries презентовала линейку портативных и быстро перепрограммируемых устройств системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Pulsar. Об этом сообщает Defense News.

Система способна, в частности, противостоять летательным беспилотным аппаратам, отслеживать геолокацию противника и обезвреживать самодельные взрывные устройства. Необходимое оборудование предоставляется в стационарном и мобильном вариантах. В последнем случае система может устанавливаться на самоходные и летательные аппараты.

«Каждая система может обрабатывать данные там, где они есть, а затем многие системы, объединенные в сеть, могут учиться друг у друга, просто используя небольшие метаданные», — сказал генеральный менеджер по радиочастотам и системам РЭБ в Anduril Сэм Эль-Аккад.

В Anduril Industries добавили, что оборудование Pulsar размещается сразу на нескольких континентах.

В декабре 2023-го издание сообщило, что Anduril Industries представила беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки Roadrunner, который сможет перехватывать другие беспилотники.