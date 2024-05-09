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Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

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Фото: Anduril
Фото: Anduril.

Американская компания Anduril презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

Американская компания Anduril Industries презентовала линейку портативных и быстро перепрограммируемых устройств системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Pulsar. Об этом сообщает Defense News.

Система способна, в частности, противостоять летательным беспилотным аппаратам, отслеживать геолокацию противника и обезвреживать самодельные взрывные устройства. Необходимое оборудование предоставляется в стационарном и мобильном вариантах. В последнем случае система может устанавливаться на самоходные и летательные аппараты.

«Каждая система может обрабатывать данные там, где они есть, а затем многие системы, объединенные в сеть, могут учиться друг у друга, просто используя небольшие метаданные», — сказал генеральный менеджер по радиочастотам и системам РЭБ в Anduril Сэм Эль-Аккад.

В Anduril Industries добавили, что оборудование Pulsar размещается сразу на нескольких континентах.

В декабре 2023-го издание сообщило, что Anduril Industries представила беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки Roadrunner, который сможет перехватывать другие беспилотники.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
09.05.2024 01:12
Все равно наш "Серп" лучше, так как работает и по КР
0
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№2
09.05.2024 02:06
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего. :-( От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

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Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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