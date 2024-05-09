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ТАСС

Эксперт считает, что поставки оружия Киеву не изменят серьезно ситуацию на поле боя

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Трофейный танк Abrams на Поклонной горе в Москве, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации
Трофейный танк Abrams на Поклонной горе в Москве, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что для урегулирования конфликта необходим диалог

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Поставки западными странами вооружений Украине не изменят кардинальным образом ситуацию на поле боя, для урегулирования конфликта необходим диалог. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, комментируя речь президента России Владимира Путина на инаугурации.

"Военные действия на Украине продолжаются уже более двух лет. Россия добивается успехов на поле боя медленно, постепенно и ценой больших потерь как для русских, так и для украинцев. Сегодня Путин повторил свое предложение о проведении переговоров. США, Украина и НАТО должны принять его предложение и посмотреть, есть ли возможность для компромисса, который устроит обе стороны", - подчеркнул американский профессор.

По его мнению, несмотря на утверждения украинского президента Владимира Зеленского, "Украина не вытеснит из страны российских военнослужащих". "Если Запад продолжит вливать все больше военной помощи, как он и намерен делать, ситуация на поле боя не изменится кардинально, и когда переговоры наконец начнутся, с обеих сторон будет еще несколько сотен тысяч убитых и раненых. Это стало бы трагедией. В марте 2022 года соглашение было в пределах досягаемости, и мы должны стремиться к этому снова", - подчеркнул Кузник.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке.

Путин в февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле не собирается делать первый шаг. По его словам, условия урегулирования, в том числе сохранения ситуации в том виде, в каком она сейчас, необходимо обсуждать. 

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