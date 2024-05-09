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РИА Новости

США не стали менять степень готовности своих ядерных сил из-за учений РФ

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Завод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" в Техасе, США. Архивное фото
Завод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" в Техасе, США. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Department of Energy

Пентагон: США не видят поводов менять степень готовности ядерных сил из-за РФ

МОСКВА, 7 мая/ Радио Sputnik. В Пентагоне не фиксируют признаков того, что Россия намерена использовать ядерное оружие, причин для изменения степени готовности ядерных сил США нет, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Мы не видим повода менять нашу собственную (ядерную, – ред.) готовность. Мы не увидели свидетельств, что Россия планирует использовать ядерное оружие", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента страны Генштаб Вооруженных сил начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и флота.

Как отметили в ведомстве, в рамках маневров будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учения направлены, в том числе, на обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны ряда официальных лиц стран Запада.

Радио Sputnik писало, как Россия может ответить на возможное размещение элементов ядерного оружия США на территории Великобритании.

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