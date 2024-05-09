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Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту

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Фото: Eduardo Baptista / Reuters
Фото: Eduardo Baptista / Reuters.

Китайская автоматическая станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту

Китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту. Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление сообщает ТАСС.

АМС вышла на окололунную орбиту в 05:12 по московскому времени, чему предшествовал маневр торможения.

Ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6 стартовала 3 мая в 12:27 по московскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае.

Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 рассчитана на 53 дня.

В случае успеха Chang'e-6 станет первой миссией человечества по доставке образцов реголита с обратной стороны Луны.

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Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Луна
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1 комментарий
№1
09.05.2024 09:01
Китайцы уверенно повторили практически все основные достижения СССР в космосе  (остался наверное только ненужный "Буран")  и уверенно обходят РФ в деле межпланетных исследований. Космическая станция у них своя, летают они там по долгу. Ракеты делают всякие-разные,  скоро сделаю копию многоразового Фэлкона Маска. На Луну летают как к себе домой...
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