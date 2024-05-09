В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации

Кадыров объявил об открытии выставки трофейной техники в центре Грозного

ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники из зоны СВО, приуроченная ко Дню Победы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены образцы иностранной военной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине", — написал Кадыров. Он рассказал, что среди экспонатов - бронемашины американского, английского и украинского производства.

"Теперь наши уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику, которую нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы", — добавил глава региона. Выставка доступна для свободного посещения, отметил Кадыров.