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РИА Новости

В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации

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Выставка трофейной техники в Грозном. Кадр видео
Выставка трофейной техники в Грозном. Кадр видео.
Источник изображения: © Рамзан Кадыров / Telegram

Кадыров объявил об открытии выставки трофейной техники в центре Грозного

ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники из зоны СВО, приуроченная ко Дню Победы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены образцы иностранной военной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине", — написал Кадыров. Он рассказал, что среди экспонатов - бронемашины американского, английского и украинского производства.

"Теперь наши уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику, которую нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы", — добавил глава региона. Выставка доступна для свободного посещения, отметил Кадыров.

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Страны
США
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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