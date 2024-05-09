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Американский «Репликатор» получит испытанные Украиной беспилотники

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Фото: Lance Cpl. Tyler Forti / U.S. Marine Corps / Wikimedia
Фото: Lance Cpl. Tyler Forti / U.S. Marine Corps / Wikimedia.

«Репликатор» из США получит испытанные Украиной беспилотники Switchblade 600

Армия США в рамках программы Replicator («Репликатор») к августу 2025 года получит тысячи недорогих беспилотников, среди которых будут, в частности, испытанные на Украине аппараты, заявила замминистра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс. Об этом сообщает издание Defense News.

Речь идет, в частности, о барражирующих боеприпасах Switchblade 600. Также в рамках программы «Репликатор» армия США получит подводные беспилотники и систему борьбы с дронами. Минобороны Соединенных Штатов не привело подробного описания двух последних систем вооружений.

В апреле гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что беспилотники линейки Switchblade, использующие искусственный интеллект второго типа, не продемонстрировали успеха на Украине.

В августе 2023-го издание The Drive сообщило, что Минобороны США в целях противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе представило программу «Репликатор», в рамках которой предполагается создание и развертывание тысяч недорогих, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.

В мае 2022-го издание отмечало, что беспилотники Switchblade 600 имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin, поскольку, в отличие от последних, операторы первых могут прервать миссию и вернуть дрон, если он не найдет цель.

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