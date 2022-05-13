Войти
Lenta.ru

В США рассказали о преимуществе поставляемых Украине Switchblade перед Javelin

309
0
0
На фото запуск боеприпаса "Switchblade". Фото сайта defense.gov
На фото запуск боеприпаса "Switchblade". Фото сайта defense.gov.

Беспилотники Switchblade 600, которые США планируют поставить Украине, имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Об этом рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что беспилотник и ракета ПТРК оснащены одной и той же боевой частью.

«Но операторы Switchblade могут прервать миссию и вернуть дрон, если дрон не найдет цель. Это дает оператору дополнительное преимущество перед ПТРК и некоторыми другими дронами-камикадзе, которые практически теряются сразу же после запуска независимо от того, уничтожают они цель или нет», — пишет издание.

Издание напоминает, что Switchblade 300 и 600 включают в себя функцию «отклонить и повторно подтвердить», которая позволяет оператору прервать миссию и повторно направить дрон на ту же или другую цель. Также эти беспилотники можно использовать для наблюдения, не прибегая к атаке цели.

Согласно изданию, США планируют отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, уже используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть. Дата поставок новых дронов не сообщается.

The Drive отмечает, что у Пентагона имеется небольшое количество прототипов Switchblade 600, предназначенных для исследований и разработок, которые разработчиком, компанией AeroVironment, собираются вручную. В воздухе Switchblade 600, оснащенный оптико-тепловизорной головкой наведения, может находится около 40 минут. Дальность полета изделия — примерно 25 километров, скорость — около 113 километров в час. Настройка и запуск Switchblade 600 оператором требуют не более десяти минут.

В апреле стало известно о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов Switchblade. О планах Вашингтона поставить Киеву эти беспилотники сообщалось в марте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.02.2022
Через тернии к пятому поколению
21.02.2022
Посол Украины в Турции: наша страна одинока и беззащитна (Habertürk)
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
05.04.2019
Две минуты. Обратный отсчет продолжается (The Nation, США)
11.05.2018
На Параде Победы Путин похвастался военной мощью
24.03.2014
С грустью по авианосцам
15.04.2011
К чему приведет закупка средств индивидуальной бронезащиты для вооруженных сил РФ за рубежом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты