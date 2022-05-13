В США рассказали о преимуществе поставляемых Украине Switchblade перед Javelin

Беспилотники Switchblade 600, которые США планируют поставить Украине, имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Об этом рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что беспилотник и ракета ПТРК оснащены одной и той же боевой частью.

«Но операторы Switchblade могут прервать миссию и вернуть дрон, если дрон не найдет цель. Это дает оператору дополнительное преимущество перед ПТРК и некоторыми другими дронами-камикадзе, которые практически теряются сразу же после запуска независимо от того, уничтожают они цель или нет», — пишет издание.

Издание напоминает, что Switchblade 300 и 600 включают в себя функцию «отклонить и повторно подтвердить», которая позволяет оператору прервать миссию и повторно направить дрон на ту же или другую цель. Также эти беспилотники можно использовать для наблюдения, не прибегая к атаке цели.

Согласно изданию, США планируют отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, уже используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть. Дата поставок новых дронов не сообщается.

The Drive отмечает, что у Пентагона имеется небольшое количество прототипов Switchblade 600, предназначенных для исследований и разработок, которые разработчиком, компанией AeroVironment, собираются вручную. В воздухе Switchblade 600, оснащенный оптико-тепловизорной головкой наведения, может находится около 40 минут. Дальность полета изделия — примерно 25 километров, скорость — около 113 километров в час. Настройка и запуск Switchblade 600 оператором требуют не более десяти минут.

В апреле стало известно о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов Switchblade. О планах Вашингтона поставить Киеву эти беспилотники сообщалось в марте.