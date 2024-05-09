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Как помочь Киеву? НАТО собирается сосредоточить распределение помощи в Брюсселе (без отправки войск) (Corriere Della Sera, Италия)

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Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, Литва
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, Литва.
Источник изображения: © AP Photo / Yves Herman

Corriere: руководство распределением помощи Украине перейдет от США к НАТО

В июле руководство распределением помощи Украине перейдет от США к НАТО, пишет Corriere. Так Запад надеется сплотить блок, действия которого сейчас не отличаются единодушием, отмечает автор. Альянс обещает не посылать в бой своих солдат, отмечается в материале.

Джузеппе Сарчина (Giuseppe Sarcina)

На саммите НАТО в июле будет одобрен документ, согласно которому руководство распределением помощи перейдет от США к альянсу. Укрепление восточного фланга: 300 тысяч солдат будут собраны в ближайшее время

"Никаких сапог на земле", — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО, запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой ("никаких сапог на земле"). Стратегия, транслируемая Соединенными Штатами, не изменится, и в то же время западные лидеры готовятся к смене курса.

До сих пор именно министр обороны США Ллойд Остин возглавлял контактную группу в формате "Рамштайн", в работе которой участвуют 50 стран, поддерживающих армию Владимира Зеленского. Однако на июльском саммите будет принято решение передать эти полномочия штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Подобный шаг имеет практическую подоплеку: 99% техники Киев получает от 32 партнеров альянса. Но есть также и политическое объяснение: действия западного блока будут более сплоченными как в глазах народов Европы, так и Владимира Путина.

Кроме того, НАТО продолжает укреплять свой восточный фланг. Уже через несколько недель альянс сможет рассчитывать на резерв в 300 тысяч человек; эти подразделения будут готовы к развертыванию по линии от Балтики до Болгарии. С фронта приходят тревожные новости. Есть опасения, что русские могут прорвать линию обороны на востоке. Кроме того, такие города, как Харьков и Одесса, остались без прикрытия и стали легкой мишенью для бомбардировок. Срочно нужна тяжелая артиллерия и системы противовоздушной обороны.

В эти дни Ллойд Остин одного за другим обзванивает всех лидеров стран, где есть противоракетные системы Patriot. Украинцы подсчитали, что для защиты всей территории их страны необходимо 25 батарей; для защиты основных городских центров достаточно семи. Однако на данный момент в блокноте Остина записаны только две батареи Patriot, предоставленные Германией и Испанией.

Нидерланды идею поддержали и составляют план действий. Греция тоже могла бы поучаствовать, но греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис исключил такую возможность. Польша сказала "нет", так как ее ракетные комплексы развернуты для прикрытия аэропорта Жешув, логистической базы для переправки оружия в Украину. Италия намерена отправить систему противовоздушной обороны Samp/T. Великобритания пообещала поставку иных видов оборудования.

Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усиливают давление на Швецию и Румынию. Натовские генералы осознают, что время не на их стороне, но они разделяют слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказанные на саммите G7 на Капри: "Еще не поздно, и новый пакет американской помощи позволит Украине противостоять российскому наступлению". Пентагон отправил первую партию снарядов для зенитных орудий и боеприпасов для ЗРК Patriot — все материалы уже хранятся на американских базах в Европе. Очевидно, что фактор времени становится решающим. С одной стороны, уверенность правительства США, с другой — беспокойство украинских военных, которые опасаются потерять еще больше территорий на Донбассе.

Майкл О'Хенлон, аналитик Института Брукингса в Вашингтоне, считает, что "темпы российского наступления могут вырасти на 10-20% по сравнению с нынешними". Эти цифры, к сожалению, означают больше смертей среди украинцев.

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Страны
Болгария
Великобритания
Германия
Греция
Испания
Италия
Нидерланды
Польша
Румыния
США
Украина
Швеция
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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