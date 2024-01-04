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Сербы предупредили о последствиях вступления Финляндии в НАТО (Политика, Сербия)

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Вильф

Вступление Финляндии в НАТО поставит мат России, пишет "Политика". Однако читатели издания этого мнения не разделяют. Автор статьи "забыл" про ядерный арсенал России, напоминают они. И когда она им воспользуется, Западу будет уже не до шахмат.

Расширение Североатлантического альянса нацелено на то, чтобы сдержать Россию на западных границах и побережьях, которые расположены близ Европы. В 1949 году 12 государств — Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Великобритания и Соединенные Штаты — основали альянс со штаб-квартирой в Лондоне.

Во время холодной войны в НАТО приняли еще четыре страны: Грецию и Турцию (в 1952 году), Западную Германию (в 1955 году) и Испанию (в 1958 году). Тогда только у Норвегии была сухопутная граница с Советским Союзом протяженностью 195 километров.

Новый мировой порядок

Цепочка исторических событий, таких как падение Берлинской стены (1989), объединение Германии (1990), распад Варшавского договора и Советского Союза (1991), стала настоящим катаклизмом для советского строя.

Расширение НАТО после холодной войны повысило риск потенциальной конфронтации с Россией. В 1999 году в Североатлантический альянс приняли три бывших члена Варшавского договора: Чешскую Республику, Венгрию и Польшу. Потом в альянс вступили еще семь стран: Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Словакия и Словения.

Прибалтийские государства Эстония, Литва и Латвия когда-то были частью Советского Союза. Благодаря им НАТО укрепил свои позиции в Балтийском море, а за счет Турции, Румынии и Болгарии силы Североатлантического альянса вольготно обосновались и на берегах Черного моря. Через Латвию и Эстонию военный блок подобрался к западным рубежам России.

В апреле 2008 года, на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте, Албанию и Хорватию пригласили начать переговоры о вступлении. Через год и Албания, и Хорватия вступили в НАТО. В 2017 году 29-м членом Североатлантического альянса стала Черногория, а через два года 30-м — Северная Македония.

Пока Россия топталась в тупике, Соединенные Штаты заняли место неприкосновенного лидера однополярного мира. Стратегическое окружение в новых условиях потребовало от России большого дипломатического искусства. Перспектива экономического сотрудничества с целью интеграции европейских наций и стран СНГ казалась лучшим средством против растущей привлекательности НАТО в регионе. Обладая огромными энергетическими ресурсами, Россия, от которой зависела энергетика всей Европы, могла координировать это взаимовыгодное сотрудничество.

Кто разбудил русского медведя

В августе 2008 года произошел конфликт с Грузией, в результате которого были освобождены Южная Осетия и Абхазия. В марте 2014 года в состав России вошел Крым. В то же время в Донбассе возникло движение сопротивления, в результате которого по прошествии восьми лет начался нынешний вооруженный конфликт. Российская специальная военная операция на Украине заставила общественность в Финляндии и Швеции поддержать идею о вступлении в НАТО. Вооруженные интервенции по соседству только ускорили миграцию малых государств в Североатлантический альянс.

Процесс вступления Финляндии и Швеции шел ускоренными темпами, поскольку НАТО желал продемонстрировать Путину коллективную волю и сопротивление. Но при этом Североатлантический альянс не спешит точно так же принять в свои ряды Украину. Если бы ее приняли в разгар вооруженного конфликта, то пришлось бы задуматься об активации пятой статьи Североатлантического договора, касающейся вооруженного нападения на одного из членов НАТО.

Шах и мат России

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс, несомненно, повлияет на российские стратегические интересы, поскольку протяженность российско-финской границы достигает 1340 километров. Ее придется как-то защищать, а кроме того, придется подумать о безопасности Санкт-Петербурга и выходе через Финский залив, который контролируют Эстония и Финляндия, в Балтийское море. Российские интересы там оказались под серьезной угрозой, так как на берегах Балтики — сплошь страны-члены Североатлантического альянса, за исключением Швеции, да и то временно. Российский эксклав Калининград, где размещены ядерные баллистические ракеты, окружен со всех сторон.

Также нестабильна ситуация в Черном море. Турция, Болгария и Румыния — уже члены НАТО, а Украина и Грузия ждут своей очереди. Так что и в этом регионе у Российской Федерации появятся аналогичные проблемы. Конечно, присоединив Крым, Севастополь, Азовское море и значительную часть побережья Украины, Россия улучшила свои позиции, но Турция, член НАТО, по-прежнему контролирует выход из Черного моря благодаря проливам Босфор и Дарданеллы.

Чем бы ни завершился российско-украинский вооруженный конфликт, вступление Украины и Грузии в НАТО — только вопрос времени. Тогда Россия будет граничить с большим количеством стран альянса: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Украиной и Грузией.

Комментарии читателей

Americanin

Сомневаюсь. Этот шахматный термин потеряет всякий смысл, когда шахматная доска просто исчезнет. Фигуры, которыми можно было бы сделать шах и мат, растворятся за секунду.

Miki BL

Нет. Возможный конфликт с Россией закончится тем же, чем война в 2008 между Россией и Грузией. Разница будет в том, что все важные военные объекты и базы в Финляндии будут уничтожены тактическим ядерным оружием.

Петар,Загреб

Они просчитались. НАТО только и остается, что сопротивляться. Балтийское море и раньше было для России закрытым. Строительство инфраструктуры на Северном Ледовитом океане и развитие технологических средств гарантируют доминирование в Арктике. Контроль над евразийским сухопутным "хребтом" и Арктикой позволит давить на Атлантику и американский континент. Вместе Россия и Китай в Тихом океане лишат США доминирующей позиции. В общем, расчеты совершенно ошибочны. Из нужного союзника американцы делают себе лютого врага.

Vladimir

Насколько я понимаю, Финляндия готовится вернуться к России-матушке. И самое интересное, что Запад делает для этого все возможное.

Šone

Финляндии тогда придется разделить расходы НАТО и предоставить пушечное мясо, когда это потребуется. А еще во всем вышесказанном не учитывается ядерный потенциал сторон. Россия без колебаний воспользуется им, если ей понадобится сохранить свое существование...

Автор статьи: Ненад Апостолович (Ненад Апостоловић)

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