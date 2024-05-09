"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)

Advance: Запад знает, что Украина обречена, но вынуждает ее биться до последнего

У США только одна цель — сделать так, чтобы Украина билась до самого конца, пытаясь нанести России болезненные удары, пишет Advance. Запад эта стратегия полностью устраивает. В конце концов обессилевший Киев бросят на произвол судьбы. Спасать его никто не собирается.

Д. Марьянович

После утверждения конгрессом США пакета американской помощи в размере нескольких десятков миллиардов долларов Киев, конечно, был полон оптимизма, как и его западные союзники. Но затем начались проблемы. Во-первых, оружие не отправили достаточно быстро, и, похоже, логистические трудности никуда не делись. Во-вторых, детальный разбор показывает, что даже эта помощь, если вооруженный конфликт продолжится в таком же темпе, а может, еще и эскалирует, иссякнет в течение будущего года. В-третьих, российские силы на востоке Украины усилили натиск на хлипкие украинские оборонительные линии и всего за несколько дней заняли несколько небольших населенных пунктов вокруг ранее взятого города Авдеевки, а также близ ключевого на сегодня города, за который ведутся бои — Часова Яра.

Обстановка изменилась. Когда в то же время в прошлом году велись самые ожесточенные бои с начала вооруженного конфликта за Артемовск, Киев не сдавался до самого конца, пока российский триколор не появился над городскими развалинами. И хотя отстоять город, как казалось, было просто невозможно, моральный дух бойцов ВСУ оставался высоким. Артемовск воспринимался как символ украинской обороны, а после его взятия русскими боевой дух солдат, упав, уже так и не восстановился.

Сегодня битва за Часов Яр уже заранее считается проигранной, и ставки исключительно высоки. Это город на стратегической высоте, и если русские его возьмут (а все говорит в пользу этого), то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям, охватывая все новые и новые города и увеличивая темпы.

Ситуация подтверждает то, что можно было предполагать еще два года назад: благодаря своим ресурсам и численному превосходству Россия добьется успеха, даже несмотря на ее ошибки, длительную адаптацию, внутренние проблемы (одна из них, скажем, мятеж "Вагнера"), и в конце концов займет бесспорно доминирующее положение, а Украине придется столкнуться с неизбежным и смириться с тем, что в этом конфликте ей не победить, если все будет продолжаться так, как идет сейчас.

В такой ситуации единственная надежда Украины то, что стало бы катастрофой для остальной Европы. Я говорю о расширении вооруженного конфликта либо на территориях за пределами Украины и Российской Федерации, либо по сценарию, согласно которому западные силы заходят прямо на Украину и воюют на фронте. Это означало бы настоящую войну между Россией и остальной Европой и стало бы прелюдией к страшной войне, по сравнению с которой нынешний вооруженный конфликт показался бы "цветочками".

Альтернатива подобной эскалации, к которой кое-кто явно активно готовится, — победа здравого взгляда на сложившуюся ситуацию и перенаправление конфликта в сторону прекращения посредством мирных переговоров.

Есть признаки того, что этот момент приближается. Пока украинская сторона утверждала, что Артемовск никогда не падет, а большое украинское контрнаступление, подкрепленное западным оружием, выбьет российские войска со всех оккупированных территорий, просто невозможно было ожидать, чтобы появились условия для переговоров. Условия будут складываться только по мере приближения шокирующего момента, когда украинский фронт посыплется.

Кто-то в Киеве, например, президент Владимир Зеленский или кто-нибудь из высокопоставленных военных, должен получить достаточно много донесений и предупреждений о том, что обрушение возможно в любой момент. Если оборона посыплется, то есть если появятся места, где за первой линией просто нет второй, то российские силы ринутся вперед, и в такой ситуации они могут захватить огромные территории за очень короткое время, особенно в летние месяцы. В этот момент придется отказаться от идеи продолжать конфликт и искать возможности для переговоров. Все другие варианты будут самоубийственны для всей страны.

В этой связи можно сказать, что заявления некоторых западных лидеров, прежде всего, французского президента Эммануэля Макрона, подталкивают Украину к этому саморазрушительному варианту хотя бы потому, что дают ложную надежду на упомянутую западную интервенцию на Украине. Во-первых, ни внутри собственной страны, ни за ее пределами никто не поддержал Эммануэля Макрона. Французские левые и французские правые заняли жесткую позицию, выступив против прямого французского вмешательства в этот вооруженный конфликт. Французский народ тоже против. Согласно опросам, 52% респондентов готовы поддержать идею небоевых соединений на Украине (обучение, логистика и так далее), но против отправки солдат для выполнения боевых задач выступают 79% опрошенных.

Ради спасения Украины никто не захочет начать ядерную войну. Это ясно. Тем не менее Эммануэль Макрон подкидывает украинцам идеи, что и как можно сделать в случае успешного продвижения россиян. Цель, вероятно, одна — сделать так, чтобы Украина билась до самого конца, так как она все же наносит России болезненные удары, а это полностью устраивает Запада с его стратегией. В конце концов обессилевшую Украину бросят на произвол судьбы точно так же, как Соединенные Штаты Америки бросили афганскую армию на произвол талибов*.

Сколько раз в течение 20 лет Вашингтон говорил афганцам, что им не о чем беспокоиться и что они могут рассчитывать на американскую поддержку? А потом в один прекрасный день воцарился полный хаос, и Афганистан вернулся к тому, чем был в эру исламского эмирата. Украина должна вовремя разглядеть, какую судьбу ей уготовали и каким обещаниям можно верить, а каким нет.

В Киеве сейчас, несомненно, есть как минимум два лагеря. Один из них представляет заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Вадим Скибицкий. В интервью, которое появилось вчера, он откровенно говорит, что Украина сейчас должна вступить в переговоры с Россией о прекращении вооруженного конфликта.

По-видимому, это мнение все еще чуждо Владимиру Зеленскому, который много раз отказывался от переговоров с Москвой и даже подписал президентский указ, запретив сам себе вступать в переговоры с русскими, после того, как Москва формально приняла четыре украинских региона в состав Российской Федерации.

Вадим Скибицкий высказывает разумное мнение. В интервью "Экономист" он сказал: "Я не вижу возможности для Украины выиграть конфликт только на поле боя. Даже если бы Украине удалось отбросить российские войска к границам, что становится все более отдаленной перспективой, это все равно не положило бы конец конфликту. Такие конфликты могут закончиться только договорами".

Конечно, он не предлагает немедленно начинать переговоры, но предполагает, что во второй половине 2025 года время для них придет.

Подобные заявления звучали и раньше и зачастую были санкционированными, но на этот раз ситуация иная, поскольку его слова своеобразно повторил, а значит, и в определенной мере поддержал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Недавно он дал интервью изданию "Форин полиси", в котором сказал, комментируя предстоящий саммит в Швейцарии: "Цель саммита — объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строить дальнейшие действия. А после этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть участником переговоров. Ведь вы правы: в итоге нельзя положить конец конфликту без участия обеих сторон".

Я напомню, что на саммит в Швейцарии Россию не пригласили, и поэтому Москва уже несколько раз заявила, что проводить такой саммит бессмысленно. Правда, возможно, смысл и есть, ведь саммит в Швейцарии может стать первым шагом к тому, чтобы Украина перестала отмахиваться от идеи переговоров. Ясно, что для этого Зеленскому сначала придется забыть о собственных иллюзиях, к которым можно отнести его "предложения" начать переговоры только после того, как Россия выведет свои войска со всех оккупированных территорий. Такого, конечно, не будет никогда.

В видеообращении вчера вечером он тем не менее сказал кое-что примечательное: "Саммит в июне станет первым подлинным шансом восстановить справедливый мир. Все наши позиции: на поле боя, в дипломатии и информационной сфере — сейчас должны быть одинаково прочными".

Почему это примечательно, а может, и важно? Потому что звучит так, как будто Украине нужны "прочные" позиции в момент, когда она будет готова начать переговоры. Кое-кто на Западе, особенно если будет говорить анонимно, скажет, что цель нового американского пакета — укрепить украинскую позицию, чтобы та могла вести переговоры с "позиции силы". Вопрос, получится ли это, ведь русские будут добиваться, чтобы позиция Украины была как можно слабее к моменту, когда та объявит о готовности к переговорам. В какой позиции будет Украина, зависит от нынешних боев, но этот день приближается, и любое заявление в таком духе будет маленьким шажком к переговорам, которые могут остановить этот вооруженный конфликт.

* Движение "Талибан" запрещено в России как террористическое, прим. ред.

Комментарии читателей:

vlaman

Все это было ясно с первого дня!

Россия победила в этом вооруженном конфликте. Неожиданностью стало, что украинцы будут так сопротивляться. Такая возможность у них появилась только благодаря тому, что западная пропаганда ложью попыталась дискредитировать, а также ограничить в экономическом плане Россию.

Россия победила и в экономической войне, так как большая часть человечества (и государств) не хочет быть частью однобокой и лживой западной диктатуры. Ось Россия — Китай окрепла и выходит абсолютным победителем из этого "политического кризиса". Отношения с Ираном и Северной Кореей — доказательство того, что козни Запада бессмысленны. Больше не будет интервенционизма без последствий (Ливия, Ирак), да и Израиль не сможет творить что хочет. В итоге главным победителем будет свободный мир. Человек, который может свободно дышать, размышлять. Лживые хранители демократии разоблачены.

Последствия для Европы (я имею в виду часть, ориентированную на Запад) будут катастрофическими. Ковбои достигли двух целей: они разобщили Европейский Союз и Россию и заложили основу для распада Европейского Союза, что для них крайне важно, так как тем самым они устраняют одного из вероятных конкурентов.

Я бы действительно хотел договора о мире без прямого участия ковбоев (боюсь, однако, что это невозможно). Это было бы полезно для современного мира, поскольку гегемону дали бы понять, что больше он не принимает единоличных решений и что ему нечего совать нос в далекие уголки мира. Этого "блага", если оно будет достигнуто, стоят все жертвы. Это "доминирование", диктатура — главный источник всех бед последних десятилетий. Только сильная Россия с Китаем — гарантия лучшего мира.

gap

Россия постепенно подходит к критической точке. Или будут решительные действия, или народ взбунтуется, как никогда. Владимир Путин осторожен и понимает, какие неразумные "партнеры" у него на Западе и что они могут сделать, если он отдаст приказ российским войскам идти вперед. Но терпение его народа на пределе. Ему предстоит трудное решение. Как спасти мир и дать неприятелю возможность достойно проиграть. Украина вообще не играет никакой роли.

davor55

Я не знаю и даже не хочу предполагать, что могла бы сделать Украина, чтобы победить Россию. Цель этого вооруженного конфликта — упрочить американское доминирование на энергетическом рынке Европы и расширить присутствие НАТО в Прибалтике, а также взбодрить американскую оборонную промышленность. Цели в принципе достигнуты, и Газпром почти исчез с европейской карты. Украина сейчас не является политической единицей, которая могла бы вести переговоры. Это режим, где запретили демократические выборы и всякий диалог с российской стороной. Когда слуга народа получит свой Майдан, Украина, возможно, получит шанс стать суверенной, хотя такую Украину Запад не признает. Я не думаю, что Украина может превратиться в новую Западную Германию. Скорее восстановится Восточная Германия или вся Европа погрузится в войну прежде, чем Украина войдет в НАТО.