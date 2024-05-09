ОСК приступила к швартовным испытаниям на атомном ледоколе "Якутия"

Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022.

ЦАМТО, 8 мая. На Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации начался один из ключевых этапов строительства третьего серийного универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 – швартовные испытания.

Специалисты предприятия проверят работоспособность систем и механизмов атомохода, качество монтажа судового оборудования, проведут настройку аппаратуры. Мероприятия проводятся у достроечной набережной завода и выполняются по специальным программам и методикам.

"Корабелам Балтийского завода предстоит провести большой объем работы и подготовить атомный ледокол "Якутия" к ходовым испытаниям. Построенные на предприятии и переданные заказчику ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже успешно выполняют задачи на маршрутах Северного морского пути. Балтийцы приобрели бесценный опыт при строительстве серии, который поможет им качественно и своевременно сдать в эксплуатацию остальные заказы", – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Значительная часть работ в период швартовных испытаний связана с главной энергетической установкой ледокола. Ее основа – два водо-водяных ядерных реактора интегрального типа РИТМ-200 тепловой мощностью по 175 МВт.

Перед проверкой главной энергетической установки начались испытания вспомогательных механизмов, обслуживающих эту установку, электроэнергетического оборудования, различных аварийных механизмов. В целях экономии ресурса вспомогательных механизмов в период испытаний судно обеспечивают электроэнергией, паром, сжатым воздухом и т.п. от береговых источников.

В период швартовных испытаний балтийцы также проверят и сдадут оборудование всех судовых помещений, проведут испытания помещений на герметичность, проверят аварийно-спасательное имущество.

После окончания швартовных испытаний ледокол будет готов к выходу на ходовые испытания.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для:

- круглогодичной проводки караванов в Арктике;

- самостоятельной проводки судов (в том числе крупнотоннажных);

- ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы;

- буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде;

- оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

Район эксплуатации ледоколов – круглогодично в западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, в летне-осенний период – в восточном районе Арктики.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, экипаж – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".