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ЦАМТО

Саудовская Аравия проведет открытый тендер по закупке дополнительных истребителей 4-го поколения

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Поставленные из США истребители Boeing F-15SA Eagle ВВС Саудовской Аравии
Поставленные из США истребители Boeing F-15SA Eagle ВВС Саудовской Аравии.
Источник изображения: twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 8 мая. Саудовская Аравия впервые проведет открытый конкурс, предусматривающий закупку около 50 новых многофункциональных истребителей.

Ранее техника такого рода приобреталась Эр-Риядом кулуарно, руководствуясь, в основном, политическими соображениями.

Как сообщил Jane's Defence Weekly высокопоставленный представитель отрасли, знакомый с обстоятельствами проекта, Эр-Рияд принял решение провести тендер с участием самолетов "Рафаль" французской компании Dassault, F-15EX "Игл-2" американской Boeing и EF-2000 "Тайфун" европейского консорциума Eurofighter.

На данный момент на вооружении Военно-воздушных сил Саудовской Аравии состоят 83 истребителя F-15SA "Эдвансд Игл", 63 ед. F-15S "Игл", 66 ед. F-15C "Игл", 20 ед. F-15D "Игл", 72 ед. EF-2000 Транш.2 "Тайфун" и 79 ед. "Торнадо" GR4. Попытки приобрести истребители 5-го поколения (или участвовать в подобных проектах) на данный момент были безуспешными.

Как уже сообщал ЦАМТО, в прошлом году Саудовская Аравия обратилась к французской компании Daussault Aviation с запросом о возможности покупки 54 истребителей "Рафаль". Королевство, которое традиционно закупало самолеты в Великобритании и США, направило французской компании официальный запрос на представление подробного ценового предложения, ответ на который должен был быть представлен до 10 ноября 2023 года.

Как известно, Лондон ждал второго заказа Эр-Рияда на поставку 48 самолетов "Тайфун" около десяти лет, получив согласие Саудовской Аравии в марте 2018 года. Тем не менее, Германия (как участник консорциума Eurofighter) регулярно блокировала продажу из-за участия Саудовской Аравии в войне в Йемене (2015 год), а затем убийства журналиста Джамаля Хашогги (2018 год). Это обострило отношения между странами. В результате власти Саудовской Аравии проявили в интерес (притворный или реальный) к "Рафаль".

Известно, что на фоне ухудшения отношений с западными странами Саудовская Аравия также в 2021 году обсуждала с Россией поставку истребителей Су-35, а в 2022 году велись предварительные переговоры с Китаем относительно приобретения многоцелевых истребителей пятого поколения FC-31 разработки Shenyang Aircraft Corporation.

В итоге, в свете нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Германия приняла решение снять эмбарго на продажу истребителей "Тайфун" Саудовской Аравии. Таким образом, сложившаяся ситуация привела к решению провести международный тендер. В ходе II Всемирной оборонной выставки World Defence Show (WDS-2024; Эр-Рияд, 4-8 февраля 2024 года) появились сообщения о том, что в рамках проекта, получившего название "Истребитель будущего", Саудовская Аравия намерена приобрести 54 новых самолета, включая шесть в учебно-боевой версии.

Учитывая ситуацию, когда две европейские компании, по сути, уже находились в конкурсном процессе, в ходе выставки WDS-2024 свое предложение подал и третий участник – американская Boeing (F-15EX "Игл-2").

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Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Йемен
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
EF-2000
F-15
Rafale
Су-35
Компании
Boeing
Dassault
SAC
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