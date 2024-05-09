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Rocket Lab сдвинула первый запуск многоразовой ракеты

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Фото: Rocket Lab / Globallookpress.com
Фото: Rocket Lab / Globallookpress.com.

Rocket Lab сдвинула первый запуск многоразовой ракеты Neutron

Американская компания Rocket Lab сдвинула запуск новой многоразовой средней ракеты Neutron с 2024-го на 2025-й год. Об этом сообщает SpaceNews.

В компании заявили, что завершили работу над первым двигателем Archimedes, который уже смонтирован на испытательном стенде в Космическом центре имени Джона Стенниса в американском штате Миссисипи. Работающий на жидких метане и кислороде силовой агрегат готовится к статическим огневым испытаниям.

Первый пуск Neutron в компании прогнозируют не ранее середины 2025-го.

В феврале издание сообщило, что Rocket Lab запланировала впервые запустить новую многоразовую среднюю ракету Neutron до конца 2024 года.

О планах создания носителя Neutron, предназначенного для запуска на низкую околоземную орбиту около восьми тонн полезной нагрузки, Rocket Lab сообщила в марте 2021 года.

Длина двухступенчатой ракеты Neutron составит 30 метров, диаметр ее головного обтекателя — 4,5 метра. К Луне носитель сможет доставить до двух тонн, к Венере и Марсу — до 1,5 тонны. Первая ступень Neutron будет совершать мягкую посадку на морскую платформу.

В настоящее время Rocket Lab располагает сверхлегкой ракетой Electron, способной запускать на низкую околоземную орбиту до 225 килограммов полезной нагрузки.

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Страны
США
Компании
Rocket Lab
Проекты
Луна
Марс
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