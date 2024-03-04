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Rocket Lab запланировала запустить новую ракету Neutron в 2024 году

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Рисунок ракеты Neutron
Рисунок ракеты Neutron компании Rocket Lab.
Источник изображения: Rocket Lab

Американская компания Rocket Lab запланировала впервые запустить новую многоразовую среднюю ракету Neutron до конца 2024 года. Об этом сообщает SpaceNews.

Для запуска перспективного носителя идет строительство площадки на космодроме Уоллопс в американском штате Вирджиния. Также компании предстоит провести огневые испытания двигателя Archimedes, для которого завершается создание испытательного стенда в штате Миссисипи.

Источник издания назвал слишком оптимистичными планы американской компании. Одной из причин того, почему Rocket Lab стремится как можно раньше запустить Neutron, является желание компании участвовать в тендере Пентагона.

О планах создания носителя Neutron, предназначенного для запуска на низкую околоземную орбиту около восьми тонн полезной нагрузки, Rocket Lab сообщила в марте 2021 года.

Длина двухступенчатой ракеты Neutron составит 30 метров, диаметр ее головного обтекателя — 4,5 метра. К Луне носитель сможет доставить до двух тонн, к Венере и Марсу — до 1,5 тонны. Первая ступень Neutron будет совершать мягкую посадку на морскую платформу.

В настоящее время Rocket Lab располагает сверхлегкой ракетой Electron, способной запускать на низкую околоземную орбиту до 225 килограммов полезной нагрузки.

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Страны
США
Компании
Rocket Lab
Проекты
Луна
Марс
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