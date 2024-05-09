Войти
ТАСС

Первые катера ростовского производителя передали для нужд СВО

483
0
+1
Риф 112 СК
Риф 112 СК.
Источник изображения: zao-rif.com

Благодаря технологии даже в случае попадания снаряда в катер и образования пробоины он не утонет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Первые пять непотопляемых катеров из полиэтилена высокого давления передал ростовский производитель катеров "РИФ" Народному фронту для бойцов в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил директор по развитию компании Николай Ткач.

"Мы производим лодки из полиэтилена высокого давления, и военные катера, и лодки гражданские, разного назначения. Для Народного фронта мы сдали пять первых катеров, которые непосредственно отправились в зону спецоперации. Полиэтилен высокого давления мы считаем инновационным пока в стране, мы закупаем листы, трубы - это только российские поставщики. И здесь его раскраиваем, на стапеля ставим и создаем уже катер. Сам по себе материал непотопляемый, плюс ко всему этот катер набивается высокоплотным пенопластом, вся труба внутри забивается пенопластом, днище полностью забивается, зашивается. То есть, по сути, это такой плавучий понтон, но с функциями катера по устойчивости, скорости, управляемости и так далее", - сказал Ткач.

По словам собеседника агентства, благодаря технологии даже в случае попадания снаряда в катер и образования пробоины он не утонет. При рабочем двигателе состав экипажа сможет уйти на таком катере в безопасное место.

АО "РИФ" входит в группу компаний ГК "Ростовский порт" и является единственным в России судоремонтным заводом, выпускающим катера из полиэтилена. Модельный ряд предприятия включает более 20 типов катеров: разъездных, патрульных, рабочих, пассажирских, способных выполнять функции как гражданского, так и специального назначения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
23.12.2008
СМИ: Иран намерен получить российские зенитно-ракетные комплексы С-300
19.09.2007
Откуда имя на броне. "Известия" выяснили, как придумывают названия для нового оружия
08.05.2007
Как Россия вооружала Китай
06.04.2007
Новейшее российское оружие сможет уничтожать любые средства нападения
15.03.2007
Оружейная дружба
22.04.2007
С-300
17.11.2007
Факел МКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 14:23
  • 1219
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 12:36
  • 7
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 10:19
  • 2
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 08:50
  • 2719
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет
  • 08.05 19:03
  • 40
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 08.05 18:35
  • 1
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте