Первые катера ростовского производителя передали для нужд СВО

Благодаря технологии даже в случае попадания снаряда в катер и образования пробоины он не утонет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Первые пять непотопляемых катеров из полиэтилена высокого давления передал ростовский производитель катеров "РИФ" Народному фронту для бойцов в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил директор по развитию компании Николай Ткач.

"Мы производим лодки из полиэтилена высокого давления, и военные катера, и лодки гражданские, разного назначения. Для Народного фронта мы сдали пять первых катеров, которые непосредственно отправились в зону спецоперации. Полиэтилен высокого давления мы считаем инновационным пока в стране, мы закупаем листы, трубы - это только российские поставщики. И здесь его раскраиваем, на стапеля ставим и создаем уже катер. Сам по себе материал непотопляемый, плюс ко всему этот катер набивается высокоплотным пенопластом, вся труба внутри забивается пенопластом, днище полностью забивается, зашивается. То есть, по сути, это такой плавучий понтон, но с функциями катера по устойчивости, скорости, управляемости и так далее", - сказал Ткач.

По словам собеседника агентства, благодаря технологии даже в случае попадания снаряда в катер и образования пробоины он не утонет. При рабочем двигателе состав экипажа сможет уйти на таком катере в безопасное место.

АО "РИФ" входит в группу компаний ГК "Ростовский порт" и является единственным в России судоремонтным заводом, выпускающим катера из полиэтилена. Модельный ряд предприятия включает более 20 типов катеров: разъездных, патрульных, рабочих, пассажирских, способных выполнять функции как гражданского, так и специального назначения.