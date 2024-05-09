Начались швартовные испытания ледокола "Якутия"

На "Балтийском заводе" начался один из ключевых этапов строительства третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Якутия" – швартовные испытания. Как сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, специалисты верфи проверяют работоспособность систем и механизмов, качество монтажа судового оборудования, проводят настройку аппаратуры.

Представители ОСК уточнили, что мероприятия проводятся у достроечной набережной предприятия и выполняются по специальным программам и методикам.

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 ОСК

"Корабелам "Балтийского завода" предстоит провести большой объем работы и подготовить атомный ледокол "Якутия" к ходовым испытаниям, – заявил генеральный директор ОСК Андрей Пучков. – Построенные на предприятии и переданные заказчику ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже успешно выполняют задачи на маршрутах Северного морского пути. Балтийцы приобрели бесценный опыт при строительстве серии, который поможет им качественно и своевременно сдать в эксплуатацию остальные заказы".

Значительная часть работ в период швартовных испытаний связана с главной энергетической установкой ледокола. Ее основа – два водо-водяных ядерных реактора интегрального типа РИТМ-200 тепловой мощностью по 175 МВт.

Перед проверкой главной энергетической установки начались испытания вспомогательных механизмов, обслуживающих эту установку, электроэнергетического оборудования, различных аварийных механизмов. В целях экономии ресурса вспомогательных механизмов в период испытаний судно обеспечивают электроэнергией, паром, сжатым воздухом и т.п. от береговых источников.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу ФГУП "Атомфлот". Его заложили в мае 2020 года, спустили на воду в ноябре 2022 года. Ледокол планируют ввести в строй в декабре этого года.

На пятое судно проекта 22220, "Чукотка", в феврале завершили погрузку реакторов. Ранее, в январе, заложили шестой ледокол, получивший наименование "Ленинград".

Атомоходы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов, а также оказания помощи и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Ледоколы могут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. Они считаются самыми мощными судами данного типа в мире.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: