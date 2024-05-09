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Полковник перечислил области применения ракеты «Кинжал»

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Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС.

Полковник Кошкин заявил о неуязвимости «Кинжалов» перед средствами ПВО

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна поражать как стационарные объекты, так и движущиеся, надводные, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что сбить «Кинжал» на сегодняшний день не способна практически ни одна система противовоздушной обороны (ПВО).

«Эта ракета уникальна. Ее скорость составляет около 10 Махов, она способна поражать как стационарные объекты, так и надводные: авианосцы, крейсеры, фрегаты. Почти никакие средства ПВО не способны остановить "Кинжал". Если применить ее по надводным целям противника, то весь флот превратится в дырявые консервные банки: авианосец, со всей своей армадой ПВО, не сможет увернуться от этой ракеты», — подчеркнул Кошкин.

Он также напомнил о сообщениях, в которых говорилось о том, что американской ПВО Patriot, якобы, удалось сбить «Кинжал». Но никаких подтверждений этому в итоге не обнаружилось.

«Это информационная бравада. "Кинжал" может поразить Patriot, наоборот — нет», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками.

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