Военкор из Франции: выставка техники ВСУ в Москве открывает глаза жителям стран Запада

Кристель Нэан назвала мясорубкой ситуацию, в которую попала украинская армия

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Выставка трофеев, где показаны подбитые танки Abrams и Leopard, необходима, она позволяет открыть глаза жителям стран Запада на то, куда уходят деньги из их государств, и развенчивает миф о супероружии. Об этом в интервью ТАСС рассказала шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница программы "Мастерская новых медиа" Кристель Нэан, работающая в Донбассе.

"Изначально, конечно, люди и на Западе, и на Украине, да даже и в России подумали, что эта техника что-то сможет изменить на поле боя. А сейчас все эти танки погорели, они стоят в центре Москвы как трофеи. Так что это очень важно не только для людей, которые поддерживают Россию, и не только для людей, которые уже давно поняли, что все это оружие прекрасно горит, это очень важно для людей, которые думали, что это чудо-оружие. Это нужно, чтобы люди понимали, что никакое оружие не способно изменить курс конфликта", - рассказала Нэан.

Она назвала мясорубкой ситуацию, в которую попала украинская армия. По ее словам, тот факт, что сейчас и Франция, и другие страны будут производить еще больше единиц бронетехники, чтобы передать Украине, крайне негативен.

"А вот русские танки наоборот. Мы видели уже несколько видео, где наши танки продолжают работать, стрелять и могут вернуться домой, несмотря на удары. Так что выставка важна, чтобы открывать глаза людям на Западе, в том числе на то, куда их государства тратят деньги. Они просто бросают деньги на ветер", - добавила она.

1 мая на Поклонной горе открылась выставка захваченной во время спецоперации техники ВСУ. Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. В частности, российские военные доставили на площадку такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113, бронемашина MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская бронемашина Mastiff, шведская БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины, например американская ремонтно-эвакуационная машина M88А1. Кроме того, на выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили "Козак", танки Т-72 и Т-64.

В шатрах на выставке размещены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники. Там же на мультимедийных экранах демонстрируются кадры поражения выставленной бронетехники во время СВО. Для удобства посетителей на выставке также разместили информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.