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Турецкие вооружения в Москве (Medya Gunlugu, Турция)

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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Каллиников

MG: россияне проявили интерес к бронетранспортеру BMC KİRPİ на выставке в Москве

На выставке в Москве представлены турецкие бронетранспортеры BMC KİRPİ, пистолеты и пулеметы, пишет MG. Мероприятие пользуется огромной популярностью, отмечается в статье: люди стоят в очередях, чтобы увидеть технику, захваченную российской армией на Украине.

Фуад Сафаров

На выставке в Москве представлены турецкие бронетранспортеры BMC KİRPİ, пулеметы и иное вооружение, захваченное российской армией на Украине.

На выставке трофеев в парке Победы на Поклонной горе собраны образцы вооружения и военной техники, в том числе танки и бронемашины, принадлежащие зарубежным странам, прежде всего НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о выставке: "Это блестящая идея. Люди должны это увидеть".

В экспозиции представлено более 30 единиц оружия и военной техники из многих государств, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии, Украины.

На входе виднеется надпись "История повторяется", которая отсылает к попытке немцев оккупировать советские земли во время Второй мировой войны, завершившейся их разгромом.

Министерство обороны России сообщило, что выставка захваченного оружия и техники будет работать до конца текущего месяца. В заявлении ведомства говорилось: "В выставочных шатрах представлены образцы стрелкового и тяжелого вооружения армий иностранных государств, входящих в военно-политический блок НАТО, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение украинских неонацистов". В минобороны напомнили, что Советский Союз также выставил захваченные у немецкой армии вооружения в 1943 году, и добавили: "История повторяется".

В выставку, которую посетило множество людей, предварительно отстоявших в очередях, также была включена заметка с подробной информацией о турецком бронетранспортере BMC KİRPİ, встреченном с большим интересом. В закрытой части выставки также представлены турецкие пистолеты и пулеметы.

Сотрудник Центрального музея Вооруженных сил России Андрей Любчиков сообщил: "Значительная часть трофейной техники – это вооружения стран-членов НАТО".

Среди 32 экспонируемых образцов – немецкий танк Leopard 2, американский M1 Abrams, боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер M113, бронемашина MaxxPro, турецкий BMC KİRPİ, британский бронеавтомобиль Mastiff, шведская боевая машина пехоты CV90, американская ремонтно-эвакуационная машина М88А1. На выставке также представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили "Козак" и модифицированные танки Т-72 и Т-64.

В центре внимания посетителей оказались немецкий танк Leopard 2 и боевая машина пехоты Marder.

Корреспондент российского Первого канала, забравшись на подбитый американский Abrams, отметил: "Его называли неразрушимым чудо-оружием. Вот в каком состоянии он находится сейчас".

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